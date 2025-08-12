Голлівуд зніме приквел "Рембо": хто замінить Сталлоне

Коротко:
Легендарна серія фільмів "Рембо" поповниться новим приквелом. Стрічка розповість про молодого Джона Рембо і охопить події війни у В'єтнамі. Про це повідомляє Deadline.
Виробництво проєкту розпочнеться вже наступного року. Зйомки пройдуть у Таїланді.
На головну роль претендує 29-річний американський актор Ной Сентінео, відомий за ролями у фільмах "Усім хлопцям, яких я кохала раніше", "Ангели Чарлі" і "Чорний Адам", а також у серіалі від Netflix "Рекрут". Починаючи з 1980-х років персонаж Рембо був традиційно закріплений за Сильвестром Сталлоне. Інсайдери повідомляють, що йому відомо про свою молоду заміну, і водночас 79-річний актор не планує брати участь у проекті.
Зйомки нового фільму відбудуться під керівництвом фінського режисера Ярмарі Хеландера, який має намір працювати за сценарієм, написаним дуетом Рорі Гейнса і Сохраба Ноширвані. Поки творці тримають у таємниці деталі сюжету і точну дату прем'єри стрічки.
Варто зазначити, що фільми про Рембо є одними з найпопулярніших бойовиків в історії кіно. За весь час вийшло п'ять частин, починаючи з дебютної "Рембо: Перша кров" 1982 року і завершуючи "Рембо: Остання кров" 2019 року. У всіх фільмах головну роль грав Сильвестр Сталлоне. Загалом франшиза принесла 800 мільйонів доларів касових зборів.
