Санкції "знищать Росію": у Сенаті пригрозили Путіну перед переговорами

Олексій Тесля
12 серпня 2025, 16:05
Ліндсі Грем допустив можливість обговорення територіального обміну в рамках врегулювання.
Ліндсі Грем, ЗСУ
Ліндсі Грем прокоментував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-та ОМБр

Що відомо:

  • Дональд Трамп зміг вплинути на диктатора РФ Володимира Путіна
  • Грем заявив про намір підготувати превентивні санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп зміг вплинути на диктатора РФ Володимира Путіна, внаслідок чого той погодився на особисту зустріч.

В ефірі Fox News він сказав, що однією з причин стало рішення Трампа про продаж зброї країнам Європи на підтримку України, що викликало занепокоєння у Путіна.

відео дня

Крім того, сенатор нагадав про введення додаткових мит проти Індії через продовження імпорту російської нафти. Це, на його думку, стало тривожним сигналом для Кремля, адже Індія - другий за обсягом покупець російської нафти, що сприяє фінансуванню російської армії.

"Саме тому Путін прямує на переговори - мир через силу", - зазначив Грем, натякаючи на те, що тиск з боку США дав результат.

Він також припустив можливість обговорення територіального обміну в рамках врегулювання конфлікту, при цьому наголосивши: мета - не принизити Росію, а завершити війну "справедливо і зі збереженням обличчя для обох сторін".

Крім того, Грем заявив про намір підготувати превентивні санкції, які "знищать Росію", якщо Москва зважиться на нове вторгнення в Україну.

Він підкреслив, що в разі повторної агресії відповідальність за безпеку України має взяти на себе Європа, а також можлива участь "коаліції охочих", яка воюватиме пліч-о-пліч з українською армією.

санкции
/ Главред

Санкції США: думка експерта

Політолог Володимир Фесенко у своїй колонці на Главреді зазначив, що Володимир Путін навряд чи прийме ультимативні умови Дональда Трампа, однак не виключає закритого формату перемовин із ним.

"Судячи з усього, кулуарні контакти вже стартували. Про це, зокрема, свідчить заява Трампа про візит Віткоффа до Москви. Однак, з огляду на жорстку позицію Путіна і те, що його колишні вимоги залишаються незмінними, можна припустити: до кінця року істотного прогресу в переговорах не відбудеться", - заявив Фесенко.

Проте експерт сумнівається, що найближчим часом Захід запровадить якісь жорсткі санкції проти Росії.

Санкції - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 липня змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо за 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

Інші новини:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції проти Росії Ліндсі Грем війна Росії та України Переговори на Алясці
