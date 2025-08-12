"Угорський Янукович": в Орбана знайшли маєток з великим зоопарком

Угорського прем'єра викрили на великій брехні.

Як виглядає маєток Орбана / Колаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, facebook.com/hadhazyakos

Що повідомив Хадхазі:

В Орбана є таємний розкішний маєток

Те, що Орбан називає батьківською фермою, виглядає як резиденція

Документи підтверджують, що Орбан бреше про свій маєток

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан в епіцентрі нового скандалу. На цей раз у політика виявили таємний маєток у Хатванпусті, який офіційно називають фермою його батька, хоча насправді він більше схожий на колишню резиденцію експрезидента України Віктора Януковича.

Викрив Орбана незалежний депутат Акош Хадхазі, який оприлюднив у Facebook фотографії недобудованого комплексу, що, за його словами, належить сім'ї прем'єра.

На території є розкішний пальмовий сад, кілька фонтанів, бібліотека, підземний гараж, ставок та навіть приватний зоопарк з екзотичними тваринами, такими як зебри, антилопи та буйволи.

Окрім цього на території викладений тротуар з підігрівом, щоб взимку не доводилося прибирати сніг, а усі будівлі з'єднані підземним коридором.

Хадхазі отримав фото з так званої "ферми" батька Орбана завдяки співробітнику, який швидко звільнився через те, що йому стало гидко там працювати.

Також у депутата є документи, які вказують що маєток Орбана аж ніяк не може бути фермою, адже енергетичний сертифікат запросили саме для житлового будинку.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Скандали навколо Віктора Орбана - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом найбільше скандальних заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пов'язані з Україною. Нещодавно він знову заявив, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз він причиною назвав те, що ЄС не потрібно, щоб з Україною інтегрувалась і війна.

Раніше пропутінський Орбан почав цинічно вдавати, нібито він не знає, де розташована Україна. При цьому він досі сподівається на укладання з РФ довгострокової угоди.

Напередодні глава уряду Угорщини заявив про свою "повагу" до президента України Володимира Зеленського. Але після цього звинуватив його в "помилках" у ситуації з російсько-українською війною.

Про персону: Акош Хадхазі Акош Хадхазі - незалежний депутат Угорщини із сильними антикорупційними позиціями, відомий своїми протестами, журналістськими розслідуваннями й прагненням захисту демократичних прав.

