Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Угорський Янукович": в Орбана знайшли маєток з великим зоопарком

Анна Косик
12 серпня 2025, 13:51
674
Угорського прем'єра викрили на великій брехні.
Орбан, резиденция Орбана
Як виглядає маєток Орбана / Колаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, facebook.com/hadhazyakos

Що повідомив Хадхазі:

  • В Орбана є таємний розкішний маєток
  • Те, що Орбан називає батьківською фермою, виглядає як резиденція
  • Документи підтверджують, що Орбан бреше про свій маєток

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан в епіцентрі нового скандалу. На цей раз у політика виявили таємний маєток у Хатванпусті, який офіційно називають фермою його батька, хоча насправді він більше схожий на колишню резиденцію експрезидента України Віктора Януковича.

Викрив Орбана незалежний депутат Акош Хадхазі, який оприлюднив у Facebook фотографії недобудованого комплексу, що, за його словами, належить сім'ї прем'єра.

відео дня

  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos
  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos
  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos
  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos
  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos
  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos
  • Таємний маєток Віктора Орбана
    Таємний маєток Віктора Орбана фото: facebook.com/hadhazyakos

На території є розкішний пальмовий сад, кілька фонтанів, бібліотека, підземний гараж, ставок та навіть приватний зоопарк з екзотичними тваринами, такими як зебри, антилопи та буйволи.

Окрім цього на території викладений тротуар з підігрівом, щоб взимку не доводилося прибирати сніг, а усі будівлі з'єднані підземним коридором.

Хадхазі отримав фото з так званої "ферми" батька Орбана завдяки співробітнику, який швидко звільнився через те, що йому стало гидко там працювати.

Також у депутата є документи, які вказують що маєток Орбана аж ніяк не може бути фермою, адже енергетичний сертифікат запросили саме для житлового будинку.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Скандали навколо Віктора Орбана - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом найбільше скандальних заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пов'язані з Україною. Нещодавно він знову заявив, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз він причиною назвав те, що ЄС не потрібно, щоб з Україною інтегрувалась і війна.

Раніше пропутінський Орбан почав цинічно вдавати, нібито він не знає, де розташована Україна. При цьому він досі сподівається на укладання з РФ довгострокової угоди.

Напередодні глава уряду Угорщини заявив про свою "повагу" до президента України Володимира Зеленського. Але після цього звинуватив його в "помилках" у ситуації з російсько-українською війною.

Більше новин:

Про персону: Акош Хадхазі

Акош Хадхазі - незалежний депутат Угорщини із сильними антикорупційними позиціями, відомий своїми протестами, журналістськими розслідуваннями й прагненням захисту демократичних прав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Орбан новини Угорщини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран

14:00Інтерв'ю
Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні

Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні

13:57Синоптик
Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ

Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ

13:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Ситуація на Сумщині змінюється: як ЗСУ знайшли слабке місце та витісняють ворога

Ситуація на Сумщині змінюється: як ЗСУ знайшли слабке місце та витісняють ворога

Останні новини

15:11

Як сказати українською "утренник" і "транжир": ні за що не здогадаєтеся самостійно

15:07

"Реальна зміна на полі бою": Сибіга розповів, як працює чеська ініціатива

15:05

Швидко, просто і пальчики оближеш: рецепт фантастичної закуски з помідорів

14:52

Про це знали лише одиниці: українцям розкрили секрет збільшення пенсії

14:34

Новий сценарій Путіна: Туск попередив, що РФ хоче розсварити Київ та Варшаву

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
13:58

Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ: не обійшлося без скандалу з РФ

13:57

Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні

13:54

Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ

13:51

"Угорський Янукович": в Орбана знайшли маєток з великим зоопаркомФото

Реклама
13:12

Яблуко від яблуні: син путіністки Валерії побив свою дружину

12:54

Що РФ готує замість закінчення війни: Зеленський про переговори Трампа з Путіним

12:49

Мінус радіолокаційний комплекс: у Криму знищено потужний радар

12:48

Пожежні машини мчать з сиренами: дрони атакували Татарстан

12:22

Що заважає виспатися і розслабитися: вісім промахів у декорі спальні

12:09

"Зустрічаюся з трьома": Наталка Денисенко відверто розповіла про особисте

12:00

"Деякі персонажі просто перевзулися": Dibrova про артистів-утікачів, український шоу-бізнес та сучасну музикуЕксклюзив

11:52

Люди роками помиляються: які продукти не можна зберігати разом

11:49

Як росіяни могли прорватися на сході: у ЗСУ розкрили тактику ворога

11:41

Чому 13 серпня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

11:28

Красень Артем Пльондер у ролі Виговського: як тривають зйомки пригодницької стрічки від 2+2

Реклама
11:12

Пловчиха Клочкова заробляє в окупованому Севастополі: що вона робить

10:54

Три міста у великій небезпеці, Азов зайняв смугу оборони: що відбувається на Донбасі

10:52

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

10:50

Не тільки зупинити війну в Україні: що може Трамп змусити зробити Путіна

10:50

Які території Трамп може повернути Україні на переговорах із Путіним – ISW

10:20

Жінка, розгадавши таємницю доньки, розкрила її дивні дії з ложками та виделками

10:12

Сумує за СРСР і підтримує МП: куди пропав Олексій Дівєєв-Церковний

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 серпня (оновлюється)

09:31

Побоюються угоди з Путіним: лідери ЄС планують переговори з Трампом - WSJ

09:25

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

09:23

Відома піарниця відмовилася співпрацювати з Козловським - що сталося

09:12

РФ вдарила по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ

09:10

Який ви друг за місяцем народження: характеристика від січня до грудня

08:30

Пентагон підтвердив обмін територіями між РФ і Україною

08:19

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

08:18

Київ готовий поступитися Москві вже окупованими територіями - The Telegraph

08:14

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Про нове загострення РФ і спробу відновити роман Трамп-ПутінПогляд

07:39

Ставрополь атакували дрони: під ударом опинилися два важливі для оборонки заводи

06:52

Путін не шукає миру: в ISW сказали, чому переговори на Алясці приречені

Реклама
06:10

Як успішні атаки ЗСУ розлютили ПутінаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з офіціантом за 23 секунди

05:34

"Катастрофа вже починається": експерт оцінив, скільки ще Росія зможе воювати

05:00

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

04:35

Чому не можна казати "госпіталізувати до лікарні": вчителька пояснила помилкуВідео

03:30

Особиста образа може зіграти на користь України: що буде, якщо Путін обдурить Трампа

03:03

Везунчики долі: ТОП-5 знаків зодіаку, кому фортуна посміхається найчастіше

02:30

У Києві новий спалах коронавірусу: як розпізнати симптоми штаму Stratus

01:53

Переговори на Алясці: радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна

01:30

Дідусь може пишатися: Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти