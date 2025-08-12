"Угорський Янукович": в Орбана знайшли маєток з великим зоопарком

Що повідомив Хадхазі:
- В Орбана є таємний розкішний маєток
- Те, що Орбан називає батьківською фермою, виглядає як резиденція
- Документи підтверджують, що Орбан бреше про свій маєток
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан в епіцентрі нового скандалу. На цей раз у політика виявили таємний маєток у Хатванпусті, який офіційно називають фермою його батька, хоча насправді він більше схожий на колишню резиденцію експрезидента України Віктора Януковича.
Викрив Орбана незалежний депутат Акош Хадхазі, який оприлюднив у Facebook фотографії недобудованого комплексу, що, за його словами, належить сім'ї прем'єра.
На території є розкішний пальмовий сад, кілька фонтанів, бібліотека, підземний гараж, ставок та навіть приватний зоопарк з екзотичними тваринами, такими як зебри, антилопи та буйволи.
Окрім цього на території викладений тротуар з підігрівом, щоб взимку не доводилося прибирати сніг, а усі будівлі з'єднані підземним коридором.
Хадхазі отримав фото з так званої "ферми" батька Орбана завдяки співробітнику, який швидко звільнився через те, що йому стало гидко там працювати.
Також у депутата є документи, які вказують що маєток Орбана аж ніяк не може бути фермою, адже енергетичний сертифікат запросили саме для житлового будинку.
Скандали навколо Віктора Орбана - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом найбільше скандальних заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пов'язані з Україною. Нещодавно він знову заявив, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз він причиною назвав те, що ЄС не потрібно, щоб з Україною інтегрувалась і війна.
Раніше пропутінський Орбан почав цинічно вдавати, нібито він не знає, де розташована Україна. При цьому він досі сподівається на укладання з РФ довгострокової угоди.
Напередодні глава уряду Угорщини заявив про свою "повагу" до президента України Володимира Зеленського. Але після цього звинуватив його в "помилках" у ситуації з російсько-українською війною.
Про персону: Акош Хадхазі
Акош Хадхазі - незалежний депутат Угорщини із сильними антикорупційними позиціями, відомий своїми протестами, журналістськими розслідуваннями й прагненням захисту демократичних прав.
