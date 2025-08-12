Сумує за СРСР і підтримує МП: куди пропав Олексій Дівєєв-Церковний

Дівєєв-Церковний підіграє російській пропаганді.

Олексій Дівєєв-Церковний - куди пропав / колаж: Главред, фото: facebook.com, Олексій Дівєєв-Церковний

Колись популярний український ведучий і продюсер Олексій Дівєєв-Церковний, який живе за кордоном, іноді нагадує про себе скандальними публікаціями.

Як стало відомо із соцмереж ведучого, він сумує за СРСР, підтримує МП і не показав свою чітку позицію щодо терористичного вторгнення РФ в Україну.

У травні 2022 року Олексій зізнався, що залишився жити в Берліні, де "опинився волею долі", що дуже обурило українців.

Також одного разу він прокоментував публікацію Марії Бурмаки, де вихвалив СРСР, коли українці та росіяни жили дружно, але українці нагадали йому про репресії, знищення українських книжок і Голодомор.

Олексій Дівєєв-Церковний сумує за СРСР / фото: скрін facebook.com

Виявляється, Дівєєв-Церковний часто повторює російську пропаганду в соцмережах і минулого року навіть привітав митрополита УПЦ МП Онуфрія з 80-річчям. Також він назвав війну в Україні "братнім кровопролиттям" і став на захист московського патріархату.

Олексій Дівєєв-Церковний підтримує МП / фото: скрін instagram.com, Олексій Дівєєв-Церковний

Про персону: Олексій Дівєєв-Церковний Олексій Дівєєв-Церковний - український телеведучий, продюсер. У 2013 році охрестився, хрещеним батьком Олексія став харківський політик Михайло Добкін. Хрещення проводив митрополит Володимир (за версією Москви) в одній із церков УПЦ московського патріархату. Хрещеною матір'ю Дівєєва стала російська актриса Лариса Удовиченко.

