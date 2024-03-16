Росіяни оголосили нагороду за його голову: на фронті загинув доброволець із Німеччини

Боєць Інтернаціонального легіону загинув під час обстрілу російської артилерії 14 березня.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-obyavili-nagradu-za-ego-golovu-na-fronte-pogib-dobrovolec-iz-germanii-10550567.html Посилання скопійоване

Майже два роки Штефан воював на боці України проти російських окупантів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП, rnd.de

На війні в Україні загинув 37-річний доброволець із Німеччини, колишній солдат Збройних Сил ФРН. Він очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону.

Про смерть бійця Бундесверу повідомила німецька редакційна мережа RND. Прізвище солдата видання не називає, але ім'я загиблого - Штефан.

Німецький доброволець майже два роки воював на боці України проти російських окупантів.

відео дня

Боєць Інтернаціонального легіону загинув під час обстрілу російської артилерії 14 березня. Він працював із безпілотником-розвідником по укриттю, коли зазнав прямого влучання.

Минулого року Штефан в одному інтерв'ю сказав, що росіяни оголосили нагороду за його голову.

Штефан служив у Бундесвері п'ять років. Його тричі направляли в Афганістан. Після звільнення мав автотранспортну компанію на півдні Німеччини. У квітні 2022-го поїхав на війну в Україну.

Інтернаціональний легіон - що це таке Інтернаціональний легіон територіальної оборони України (International Legion Defence of Ukraine) - проєкт уряду України із залучення іноземців для створення добровольчих підрозділів у складі територіальної оборони ЗСУ. Був створений з ініціативи президента Володимира Зеленського в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну. Як повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, станом на 6 березня 2022 року в Інтернаціональний легіон вступили добровольці з 52 країн, а загальна чисельність становила 20 тисяч осіб. Українське Міністерство оборони опублікувало відеоролик, на якому зафіксовано тренування бійців Інтернаціонального легіону.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув естонський доброволець Танель Кріггуль (позивний - "Стінгер"). Він воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року. Свій останній бій Танель Кріггуль прийняв 30 вересня неподалік Лимана Донецької області.

На війні з російськими окупантами в Україні загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

Також у боях із російськими окупантами 12 листопада загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.