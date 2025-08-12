Які території Трамп може повернути Україні на переговорах із Путіним – ISW

Під час переговорів США, ймовірно, прагнутимуть повернути Україні певні ключові регіони.

З'явився прогноз щодо переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

США, ймовірно, прагнутимуть повернути Україні певні регіони

Йдеться про Херсонську та Запорізьку області

Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що президент Дональд Трамп дав зрозуміти: під час переговорів США, ймовірно, прагнутимуть повернути Україні певні ключові регіони.

При цьому він не уточнив, які саме території вважає пріоритетними, йдеться у звіті ISW.

Експерти припускають, що йдеться про Херсонську та Запорізьку області, які мають високе стратегічне та економічне значення. Ці регіони забезпечують розширений вихід до Чорного моря і річки Дніпро, що робить їх особливо цінними.

Згідно зі звітом ISW, Чорноморське узбережжя критично важливе для українського експорту, особливо у сфері сільського господарства та корисних копалин. Крім того, Україна має значні запаси стратегічно важливої сировини, а прямий вихід Росії до цих територій відкриває їй доступ до доходів від експорту українських ресурсів.

Також наголошується, що Дніпро і прилеглі до нього райони мають важливе оперативне значення, оскільки річка виконує функцію природної оборонної лінії.

Переговори Трампа з Путіним: думка експерта

На думку політолога і викладача КНУ імені Тараса Шевченка Петра Олещука, згода Володимира Путіна на можливі переговори з Україною пов'язана не з бажанням врегулювати конфлікт, а зі спробою виграти час і запобігти введенню більш жорстких санкцій, а також погіршенню стосунків зі США і Дональдом Трампом.

Олещук зазначив в інтерв'ю виданню Главред, що це - не що інше, як черговий елемент маніпулятивної гри з боку Кремля.

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Раніше радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна. Пастор Бернс підтримує використання всіх інструментів для завершення війни та безпеки України.

Нагадаємо, лідери ЄС планують переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним. Європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не буде вести переговори в дусі доброї волі.

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

