Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

Якщо уряд прийме рішення, то чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон.

Зеленський зробив важливу заяву щодо перетину кордону молодими людьми / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, ДПСУ

Основне:

Зеленський запропонував дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Така ініціатива дозволить відчути більше свободи

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років. Його заява пролунала 12 серпня під час молодіжного форуму "Молодь тут".

За його словами, така ініціатива дозволить відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам.

"На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині", — повідомив президент.

Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливості перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом з військовим командуванням.

Український лідер не виключив того, що уряд може відмовитися приймати таке рішення.

"Ви ще не знаєте, як буде", — пожартував Зеленський, коли в залі почали аплодувати.

Виїзд молоді за кордон

Нещодавно народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу КИЇВ 24 заявив, що в Україні чоловікам 18-24 років хочуть дозволити виїзд за кордон, але стосуватиметься це лише студентів.

"Зараз ми маємо яку ситуацію: 17-річні юнаки виїжджають і після повноліття уже не повертаються. Але вони хочуть повертатися хоча б на літні канікули. І ми повинні дати таким юнакам право повертатися хоча б на літні канікули. Можливо, згодом вони вирішать залишитися в Україні. Це їхнє право", — наголосив він.

Водночас Федієнко уточнив, що законопроєкт стосується лише абітурієнтів, які планують вступати на денну форму навчання у вищих навчальних закладах.

Як писав Главред, жінок з медичною або фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік, без особистої присутності. На тлі цього виникло запитання: чи можуть вони виїжджати за кордон. Адвокат ствердно відповів, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою й надалі можуть спокійно виїжджати за межі України - автоматичне взяття на військовий облік не обмежує в цьому праві.

Нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що заброньовані від мобілізації чоловіки можуть виїжджати за кордон. Однак, все ж є винятки навіть серед заброньованих.

Крім того, українці, які перебувають за кордоном, також зможуть отримати бронювання від мобілізації із подальшим працевлаштуванням в Україні через спеціальні закордонні центри.

