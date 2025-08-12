Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ: не обійшлося без скандалу з РФ

Коротко:
- 22-річний центральний захисник Забарний взяв собі шостий номер у клубі
- Трансфер українця з "Борнмута" в ПСЖ обійшовся парижанам у 63 млн євро
- Воротар збірної РФ Матвій Сафонов відмовляється залишати ПСЖ
Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Про це повідомляється в офіційному каналі клубу в мережі X.
22-річний центральний захисник взяв собі шостий номер у клубі. Також він став першим українським гравцем в історії парижан. Контракт футболіста з клубом розрахований на п'ять сезонів, до 2030 року.
У ПСЖ Забарний стане п'ятим номінальним центрбеком команди і другим українцем у Лізі 1 (разом з Едуардом Соболем зі "Страсбура").
За даними платформи Transfermarkt, трансфер українця з "Борнмута" до ПСЖ обійшовся парижанам у 63 мільйони євро. Частину цієї суми має отримати київське "Динамо". За даними ЗМІ, може йтися про 20-25% від ціни трансферу футболіста. Київський клуб уже привітав Забарного з переходом.
Цей перехід робить Забарного другим найдорожчим трансфером для українського футболіста в історії. На першому місці й далі перебуває гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Його перехід обійшовся у 70 мільйонів. Однак Мудрик відсторонений від офіційних матчів на тлі допінгового скандалу.
Тим часом воротар збірної Росії Матвій Сафонов відмовляється залишати французький "Парі Сен-Жермен", незважаючи на прихід нових конкурентів і українського захисника Іллі Забарного. Представник країни-агресора почувається комфортно в Парижі і хоче продовжити кар'єру в стані переможця Ліги чемпіонів. Про це інформує портал le10sport.com із посиланням на авторитетне видання L'Equipe.
За даними ЗМІ, Забарний поставив умову про те, що його трансфер має унеможливити перебування в ПСЖ росіянина. Керівництво клубу запропонувало Сафонову кілька варіантів проходження кар'єри, однак той категорично їх відкинув.
Воротар із РФ за минулий сезон звик до життя в Парижі, непогано заговорив французькою і готовий до конкуренції з новачками команди Люкою Шавальє та Ренато Маріном, яких тренер Луїс Енріке бачить першими номерами в новому сезоні.
При цьому продаж або оренда Сафонова досі не виключені, оскільки він навряд чи захоче провести весь сезон на лавці запасних. Напередодні ж стало відомо про те, що основний воротар ПСЖ у минулому сезоні Джанлуїджі Доннарумма був виключений зі складу на матч Суперкубку Європи.
Інші новини українського спорту
Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" впевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.
Житомирське "Полісся" вперше серед українських клубів здобуло дві перемоги у кваліфікації Ліги конференцій 2025/26.
У неділю, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому "Шахтар" зіграв унічию з "Карпатами". Зустріч завершилася з рахунком 3:3.
Читайте також:
- "Полісся" підкорює Лігу конференцій: як житомиряни встановили рекорд українських клубів
- УПЛ: "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши з "Карпатами"
- "Шахтар" втратив очки, але знайшов винного: який спірний епізод спричинив скандал
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред