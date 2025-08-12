Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ: не обійшлося без скандалу з РФ

Воротар збірної Росії влаштував бунт у ПСЖ після приходу Забарного.

Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ / колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

22-річний центральний захисник Забарний взяв собі шостий номер у клубі

Трансфер українця з "Борнмута" в ПСЖ обійшовся парижанам у 63 млн євро

Воротар збірної РФ Матвій Сафонов відмовляється залишати ПСЖ

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Про це повідомляється в офіційному каналі клубу в мережі X.

22-річний центральний захисник взяв собі шостий номер у клубі. Також він став першим українським гравцем в історії парижан. Контракт футболіста з клубом розрахований на п'ять сезонів, до 2030 року.

У ПСЖ Забарний стане п'ятим номінальним центрбеком команди і другим українцем у Лізі 1 (разом з Едуардом Соболем зі "Страсбура").

За даними платформи Transfermarkt, трансфер українця з "Борнмута" до ПСЖ обійшовся парижанам у 63 мільйони євро. Частину цієї суми має отримати київське "Динамо". За даними ЗМІ, може йтися про 20-25% від ціни трансферу футболіста. Київський клуб уже привітав Забарного з переходом.

Цей перехід робить Забарного другим найдорожчим трансфером для українського футболіста в історії. На першому місці й далі перебуває гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Його перехід обійшовся у 70 мільйонів. Однак Мудрик відсторонений від офіційних матчів на тлі допінгового скандалу.

Тим часом воротар збірної Росії Матвій Сафонов відмовляється залишати французький "Парі Сен-Жермен", незважаючи на прихід нових конкурентів і українського захисника Іллі Забарного. Представник країни-агресора почувається комфортно в Парижі і хоче продовжити кар'єру в стані переможця Ліги чемпіонів. Про це інформує портал le10sport.com із посиланням на авторитетне видання L'Equipe.

За даними ЗМІ, Забарний поставив умову про те, що його трансфер має унеможливити перебування в ПСЖ росіянина. Керівництво клубу запропонувало Сафонову кілька варіантів проходження кар'єри, однак той категорично їх відкинув.

Воротар із РФ за минулий сезон звик до життя в Парижі, непогано заговорив французькою і готовий до конкуренції з новачками команди Люкою Шавальє та Ренато Маріном, яких тренер Луїс Енріке бачить першими номерами в новому сезоні.

При цьому продаж або оренда Сафонова досі не виключені, оскільки він навряд чи захоче провести весь сезон на лавці запасних. Напередодні ж стало відомо про те, що основний воротар ПСЖ у минулому сезоні Джанлуїджі Доннарумма був виключений зі складу на матч Суперкубку Європи.

