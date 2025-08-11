"Відчувати себе коханою": ексдружина Кличка заговорила про весілля

Наталія Єгорова через три роки після розлучення натхненна любов'ю.

Наталія Єгорова особисте життя - що зараз відбувається в ексдружини Кличка / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Три роки тому Наталія Єгорова розлучилася з Віталієм Кличком

Вперше за цей час вона заговорила про особисте

Модель і співачка Наталія Єгорова та мер Києва Віталій Кличко оголосили про розлучення в серпні 2022 року - вони перебували в офіційному шлюбі 25 років, але останні роки не були разом. У пари троє спільних дітей - Єгор-Деніел (2000), Єлизавета-Вікторія (2002) і Максим (2005).

Своє особисте життя після розлучення Єгорова приховувала. Лише нещодавно, через три роки, вона заінтригувала шанувальників барвистим натяком на нове кохання.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала відео і кілька фото, на яких вона позує в розкішній сукні ніжного відтінку шампані. Наталія Єгорова зазначила, що побувала на весіллі - ця подія налаштувала її на життєствердний і романтичний лад.

"Біжу по траві, сонце світить мені в обличчя, вітер розвіває волосся... Я просто відчуваю, що живу. Іноді щастя буває таким простим - відчувати себе вільною, відчувати себе коханою, відчувати себе собою. Це не моє весілля... Але кохання точно витає в повітрі. Святкуючи чуже "так", я потай мрію... Можливо, одного разу це трапиться зі мною", - написала вона.

Наталія Єгорова особисте життя - що зараз відбувається в ексдружини Кличка / instagram.com/natalia_yegorova

Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

