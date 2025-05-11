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Переговори з РФ у Стамбулі та реакція України: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
11 травня 2025, 19:30
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Новини України 11 травня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори з РФ у Стамбулі та реакція України: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 19:30 11 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, wikimedia, Офіс президента України

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Путін запропонував Україні прямі перемовини 15 травня і вибухнув умовами, деталі

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін вночі виступив з екстреною заявою, в рамках якої запропонував Україні прямі перемовини у Туреччині вже 15 травня. Мовляв, цього разу Москва налаштована на серйозний діалог із Києвом і не виключає перемир'я. При цьому Кремль відмовився від 30-денного припинення вогню, на якому наполягали українська держава і Захід.

Путін заявив, що Кремль, мовляв, готовий до перемовин без попередніх умов. Свої слова він приправив образою про вихід Києва з несправедливих перемовин навесні 2022 року.

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У Путіна назвали "вимоги" Росії для початку перемовин з Україною

Глава країни-агресора Росії "готовий" до перемовин з Україною, стійкий мир нібито може настати після серйозного діалогу. Москва, мовляв, хоче розмовляти "з урахуванням реальної ситуації" на полі бою і чекає відповіді від Києва. Про це заявили в Кремлі.

В ефірі державного пропагандистського каналу Россия 1 кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, до стійкого миру можуть привести "серйозні перемовини".

Виступ Путіна: Трамп і Макрон відповіли на його заяви

Президент США Дональд Трамп прокоментував останній виступ російського диктатора Володимира Путіна, в якому той фактично відмовився від 30-денного перемир'я з 12 травня, натомість запропонувавши переговори в Стамбулі 15 травня. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Вступ України до ЄС: Угорщина перенесла переговори з Києвом

Угорська сторона перенесла заплановані переговори з Україною, які стосуються нацменшин. Консультації між делегаціями мали відбутися в понеділок, 12 травня. Це стало б початком регулярних переговорів, заявляють у Міністерстві юстиції України в Telegram.

Відмова Путіна від припинення вогню: у Зеленського зробили першу заяву

Глава Кремля Володимир Путін фактично відмовився від завершення розв'язаної Росією війни проти України заради літнього наступу. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував заяву Путіна, в рамках якої кремлівський керівник відмовився від припинення вогню на 30 днів, як того вимагали Україна і Захід.

"Це хороший знак": Зеленський відреагував на виступ Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести переговори 15 травня у Стамбулі.

Про це він написав у Телеграмі.

У Зеленського назвали Путіну головну умову для початку перемовин із Росією

Для запуску повноцінного мирного процесу Росія має прийняти пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів. Згодом можна обговорювати й інші питання. Київ чекає, що Москва погодиться припинити вогонь уже з 12 травня.

У своєму Telegram-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що спершу Росія має погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Саме такий крок має підтвердити готовність Москви до завершення війни.

Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світ

У ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зробив гучну заяву, яка стосується можливого мирного врегулювання війни проти України. Кремлівський лідер заявив про готовність до прямих переговорів з українською стороною, запропонувавши провести зустріч уже 15 травня у Стамбулі. Його ініціатива прозвучала на тлі триваючих бойових дій та посилення міжнародного тиску на Росію.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяви Путіна та реакцію світу на ініціативу Кремля.

Захід поставив Путіну ультиматум, Кремль захопили зненацька - Sky News

Пропозиція глави Кремля щодо прямих перемовин з Україною є його останньою спробою уникнути зобов'язань Росії стосовно тридцятиденного припинення вогню. Підготовка до такої заяви виглядала дивною і "зліпленою нашвидкуруч у коридорі".

Журналісти Sky News пишуть, що незважаючи на позицію Кремля, в якому заявили про значущість заяви Путіна, насправді його риторика є повторенням слів, озвучених тижнями раніше. Є лише один коректив - дата.

"Кілька тисяч": Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою. Про це пише Le Parisien.

За його словами, присутність іноземних військових допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, однак "авторитет не залежить від кількості".

Ердоган зробив заяву про перемовини України та Росії в Туреччині

Туреччина готова докладати зусиль, щоб забезпечити припинення вогню і міцний мир в Україні. Турецька республіка готова організувати перемовини між Києвом і Москвою. Про це заявив президент Реджеп Ердоган.

Як повідомляє Hürriyet, у неділю, 11 травня, відбулася телефонна розмова Ердогана з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Підірвано цехи й склади: деталі прильотів по радіотехнічному заводу у РФ

Завод "Стріла" в селищі Суземка Брянської області РФ, продукція якого використовується в різних військових системах, включно з радіолокаційним обладнанням та електронними компонентами для озброєння, виведений з ладу.

"Наші військові били по ньому ще восени минулого року, коли було уражено цехи, склади тощо, а тепер можна говорити про те, що атакою на початку цього місяця, а саме 4 квітня, цей завод було фактично знищено", - пише Defense Express із посиланням на супутникові знімки, які було оприлюднено OSINT-спільнотою КіберБорошно.

Переговори у Стамбулі: у Трампа жорстко відповіли Путіну та висунули умову

Спецпредставник Трампа з питань врегулювання війни Росії проти України Кіт Келлог відповів на заяву російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна щодо початку мирних переговорів без припинення вогню. Відповідну заяву він зробив у відповідь на допис прем'єр-міністра Нової Зеландії в соцмережі X.

"Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Росія погодиться на запропоноване 30-денне перемир'я, яке може стати кроком до початку реальних переговорів.

"Ми очікуємо, що Москва прийме пропозицію про припинення вогню - це необхідна умова для початку змістовного діалогу. Спочатку потрібно зупинити бойові дії, тільки після цього можливі переговори", - написав він у соцмережі X у неділю.

Форсуватимуть Дніпро: в ОПУ назвали основні напрямки атак росіян

Є кілька напрямків, де противник найближчим часом зосереджуватиме свої основні наступальні зусилля. Про це розповів заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв'ю на Армія TV.

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Погода в Україні у наступні дні буде нестійкою та холодною. Очікуються дощі різної інтенсивності. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

У Франції назвали умову приєднання Європи до переговорів України з РФ

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна про проведення прямих переговорів з Україною в Стамбулі.

Як зазначив він в ефірі Radio France, європейські країни готові долучитися до можливих переговорів між Києвом і Москвою, але тільки за умови дотримання режиму припинення вогню.

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