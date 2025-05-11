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Переговори у Стамбулі: у Трампа жорстко відповіли Путіну та висунули умову

Юрій Берендій
11 травня 2025, 15:35
942
В США наголосили, що мирні переговори між Україною та Росією мають відбуватись тільки після початку безумовного 30-денного перемир'я.
Переговори у Стамбулі: у Трампа жорстко відповіли Путіну та висунули умову
У Трампа жорстко відповіли Путіну та висунули умову / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Трампа відреагували на ініціативу Путіна почати переговори з Україною у Стамбулі
  • В США висунули умову Путіну щодо припинення вогню

Спецпредставник Трампа з питань врегулювання війни Росії проти України Кіт Келлог відповів на заяву російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна щодо початку мирних переговорів без припинення вогню. Відповідну заяву він зробив у відповідь на допис прем'єр-міністра Нової Зеландії в соцмережі X.

"Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово заявляв президент Трамп, припиніть вбивства!!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього - перехід до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки", - написав Келлог.

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Водночас, прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що його країна разом із міжнародними партнерами виступає за справедливий і стійкий мир в Україні, починаючи з повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів.

До цього Кіт Келлог також опублікував на своєму профілі в X допис президента Франції Еммануеля Макрона, який також критично висловився щодо ініціатив Кремля.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Президент Франції наголосив, що під час перебування в Києві разом із президентом Трампом вони виступили з чіткою ініціативою щодо безумовного 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися в понеділок.

За його словами, президент Зеленський уже підтвердив свою згоду без жодних додаткових вимог, тож тепер залишається дочекатися аналогічної відповіді з боку Росії.

"Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - резюмував він.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації перемовин та докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню й довготривалого миру.

Як зауважує Sky News, ініціатива Путіна виглядає як спроба уникнути виконання умов щодо тридцятиденного перемир’я. Підготовка до його заяви, за оцінками журналістів, була поспішною та непродуманою, що створює враження імпровізації.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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