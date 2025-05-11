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Путін запропонував Україні прямі переговори 15 травня і вибухнув умовами, деталі

Андрій Ганчук
11 травня 2025, 07:27
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Путін назвав "СВО" війною проти України і фактично відмовився від 30-денного перемир'я.
Володимир Путін
Володимир Путін / Скриншот YouTube

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін вночі виступив з екстреною заявою, в рамках якої запропонував Україні прямі переговори в Туреччині вже 15 травня. Мовляв, цього разу Москва налаштована на серйозний діалог із Києвом і не виключає перемир'я.

"Переговори без попередніх умов"

Путін заявив, що Кремль, мовляв, готовий до переговорів без попередніх умов. Свої слова він приправив образою про вихід Києва з несправедливих переговорів навесні 2022 року.

"Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв'язку з цим, незважаючи ні на що, пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані нею наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори. Причому підкреслю, без всяких попередніх умов. Почати пропонуємо без зволікання вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там, де їх було перервано", - каже Путін.

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Анонс розмови з Ердоганом

Також глава Кремля заявив, що поговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про можливе надання майданчика для російсько-українських переговорів.

"Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів, і президент Ердоган дуже багато зробив для їх організації... Завтра у нас запланована розмова з президентом Туреччини паном Ердоганом. Я хочу попросити його про те, щоб він надав таку можливість проведення переговорів у Туреччині. Але сподіваюся, що він підтвердить своє бажання сприяти пошуку миру в Україні", - уточнив Путін.

Росія "налаштована на серйозні переговори"

Також він уточнив, що Кремль цього разу нібито готовий до серйозних переговорів з Україною.

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