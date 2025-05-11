У Зеленського назвали Путіну головну умову для початку перемовин із Росією

Агресор Росія має підтвердити свою готовність завершити війну, сказав Андрій Єрмак.

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Україна закликала Росію піти на тридцятиденне припинення вогню вже з 12 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Росія має довести своє прагнення до миру

Москві слід повністю припинити вогонь із 12 травня

Для запуску повноцінного мирного процесу Росія має прийняти пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів. Згодом можна обговорювати й інші питання. Київ чекає, що Москва погодиться припинити вогонь уже з 12 травня.

У своєму Telegram-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що спершу Росія має погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Саме такий крок має підтвердити готовність Москви до завершення війни.

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"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Росія не повинна маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню - це перший крок до завершення війни, і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства", - сказав Єрмак.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна дотримується послідовної позиції. Для миру потрібні конкретні кроки, а саме - припинення вогню з 12 травня, на яке має погодитися Росія.

"Позиція України є послідовною. Президент Володимир Зеленський про це чітко заявляє. Задекларована Росією готовність до припинення війни - це позитивний знак. Давайте зробимо конкретні кроки до цього. Починаючи з повного 30-денного припинення вогню 12 травня, яке, як ми очікуємо, Росія підтвердить, після чого можна вести перемовини", - наголосив Андрій Сибіга.

Пропозиція Путіна Україні щодо перемовин і реакція Києва - головні новини:

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 травня глава Кремля Володимир Путін запропонував Україні прямі перемовини, які можна провести в Стамбулі 15 травня. Москва, мовляв, готова говорити з Києвом без попередніх умов. Утім, Росія прагнутиме, мовляв, усунути першопричини конфлікту.

Кремль "хоче" перемовин, враховуючи "реальну ситуацію" на полі бою, сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Також РФ "вимагає" врахувати так звані результати стамбульських перемовин 2022 року.

Те, що Росія задумалася про завершення війни - хороший знак, сказав президент Володимир Зеленський. Але Москва має погодитися на всеосяжне припинення вогню вже з 12 травня. І тоді Україна буде готова до перемовин.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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