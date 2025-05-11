"Це хороший знак": Зеленський відреагував на виступ Путіна

Зеленський зазначив, що "росіяни задумалися про війну", але чекає на припинення вогню.

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Зеленський відреагував на виступ Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Зеленський:

Перший крок у реальному закінченні будь-якої війни - це припинення вогню

Немає сенсу продовжувати вбивство навіть на день

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести переговори 15 травня у Стамбулі.

Про це він написав у Телеграмі.

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"Це хороший знак, що росіяни нарешті задумалися про закінчення війни. Усі у світі вже дуже давно цього чекали. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни - це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивство навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале і надійне - починаючи із завтрашнього дня, 12 травня, і Україна готова зустрічатися", - сказав президент.

Заява Путіна - деталі

Уночі 11 травня Путін зробив екстрену заяву, в якій запропонував прямі переговори з Україною. Путін вважає, що вони можуть відбутися 15 травня в Туреччині. Мовляв, Росія готова говорити без попередніх умов, але "щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу".

Пізніше помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що "умовою" Росії для переговорів є врахування "реальної ситуації" на полі бою. Кремль чекає "відповіді Києва".

Президент США Дональд Трамп прокоментував останній виступ російського диктатора Володимира Путіна, в якому той фактично відмовився від 30-денного перемир'я з 12 травня, натомість запропонувавши переговори в Стамбулі 15 травня. Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон вважає пропозицію Путіна щодо відновлення з Україною прямих переговорів "першим кроком, але недостатнім".

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