"Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню

Раніше пролунав спільний заклик до тимчасового перемир'я, нагадав Фрідріх Мерц.

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Фрідріх Мерц прокоментував заяву Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Мерц сподівається, що Росія погодиться на запропоноване 30-денне перемир'я

Незважаючи на сигнал із РФ про готовність до переговорів, цього недостатньо

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Росія погодиться на запропоноване 30-денне перемир'я, яке може стати кроком до початку реальних переговорів.

"Ми очікуємо, що Москва прийме пропозицію про припинення вогню - це необхідна умова для початку змістовного діалогу. Спочатку потрібно зупинити бойові дії, тільки після цього можливі переговори", - написав він у соцмережі X у неділю. відео дня

Мерц нагадав, що напередодні, в суботу, в Києві разом із міжнародними партнерами пролунав спільний заклик до тимчасового перемир'я. "Україна погодилася на це без будь-яких умов", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на позитивні сигнали з боку Москви про готовність до переговорів, цього недостатньо: "Такі сигнали обнадіюють, але цього явно замало".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Реджеп Ердоган зробив заяву про переговори України та Росії в Туреччині. Стався поворотний момент, потрібно ним скористатися, щоб досягти миру, вважає Реджеп Ердоган.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

Нагадаємо, Україна готова до переговорів із Росією, однак для цього Москва спочатку має прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, сказав президент Володимир Зеленський. Кремль має зупинити бойові дії з 12 травня, і тоді можна буде вести діалог.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Згодом Мерц став німецьким канцлером.

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