Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню

Олексій Тесля
11 травня 2025, 16:17
155
Раніше пролунав спільний заклик до тимчасового перемир'я, нагадав Фрідріх Мерц.
Мерц, путін
Фрідріх Мерц прокоментував заяву Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головне:

  • Мерц сподівається, що Росія погодиться на запропоноване 30-денне перемир'я
  • Незважаючи на сигнал із РФ про готовність до переговорів, цього недостатньо

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що Росія погодиться на запропоноване 30-денне перемир'я, яке може стати кроком до початку реальних переговорів.

"Ми очікуємо, що Москва прийме пропозицію про припинення вогню - це необхідна умова для початку змістовного діалогу. Спочатку потрібно зупинити бойові дії, тільки після цього можливі переговори", - написав він у соцмережі X у неділю.

відео дня

Мерц нагадав, що напередодні, в суботу, в Києві разом із міжнародними партнерами пролунав спільний заклик до тимчасового перемир'я. "Україна погодилася на це без будь-яких умов", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на позитивні сигнали з боку Москви про готовність до переговорів, цього недостатньо: "Такі сигнали обнадіюють, але цього явно замало".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Реджеп Ердоган зробив заяву про переговори України та Росії в Туреччині. Стався поворотний момент, потрібно ним скористатися, щоб досягти миру, вважає Реджеп Ердоган.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

Нагадаємо, Україна готова до переговорів із Росією, однак для цього Москва спочатку має прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, сказав президент Володимир Зеленський. Кремль має зупинити бойові дії з 12 травня, і тоді можна буде вести діалог.

Інші новини:

Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Згодом Мерц став німецьким канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Фрідріх Мерц Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

16:55Синоптик
Форсуватимуть Дніпро: в ОПУ назвали основні напрямки атак росіян

Форсуватимуть Дніпро: в ОПУ назвали основні напрямки атак росіян

16:32Україна
"Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню

"Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню

16:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

Генії серед нас: астрологи назвали 3 найрозумніших знаки зодіаку

Генії серед нас: астрологи назвали 3 найрозумніших знаки зодіаку

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

Останні новини

17:14

El Кравчук показав пристрасні обійми з відомою співачкою

16:55

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

16:32

Форсуватимуть Дніпро: в ОПУ назвали основні напрямки атак росіян

16:17

"Явно мало": Мерц про пропозицію Путіна щодо переговорів без припинення вогню

15:47

"Питання не дуже актуальне": Сопонару розповіла про своє майбутнє материнство

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
15:45

Фінансовий гороскоп на тиждень з 12 до 18 травня

15:35

Переговори у Стамбулі: у Трампа жорстко відповіли Путіну та висунули умову

15:30

До будь-яких паперів, запропонованих Туреччиною, треба ставитися з обережністю - експерт

15:17

Підірвано цехи й склади: деталі прильотів по радіотехнічному заводу у РФ

Реклама
15:09

Як раніше називався Івано-Франківськ та які абсурдні назви він міг отримати за СРСРВідео

14:50

У Лаврова відкинули перемир'я і вибухнули різкою "умовою" Путіна

14:30

"Не цураюся": зірка "Жіночого лікаря" зізнався, чому не пішов на фронт

14:30

Де цифра 6 серед 8: лише геній вгадає за 5 секунд

14:21

Росіян починає бісити 9 травня - що змінилось та в чому причина

13:35

Драїти більше не потрібно - що покласти в унітаз, щоб позбутися вапняного нальотуВідео

13:29

Ердоган зробив заяву про перемовини України та Росії в Туреччині

12:59

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

12:58

"Кілька тисяч": Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну

12:49

Захід поставив Путіну ультиматум, Кремль захопили зненацька - Sky News

12:43

Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світВідео

Реклама
12:37

Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська хрестила доньок-близнючок

12:07

Чому потрібно бути щедрим 12 травня: яке церковне свято і день ангела

12:05

Китайський гороскоп на завтра 12 травня: Тиграм - стрес, Зміям - зневага

12:02

У Зеленського назвали Путіну головну умову для початку перемовин із Росією

11:24

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня

11:22

У Китаї "підіграли" Кремлю і розкрили плани Путіна на перемовини з Україною

10:59

"Це хороший знак": Зеленський відреагував на виступ Путіна

10:44

Гороскоп Таро на сьогодні 11 травня: Овнам - бути наполегливішими, Близнюкам - медитувати

10:24

Привітання з Днем матері - красиві картинки і теплі побажання

10:15

Відмова Путіна від припинення вогню: у Зеленського зробили першу заяву

10:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 травня (оновлюється)

09:59

Не від імені Кия - історики розкрили справжнє походження назви КиєваВідео

09:58

Вступ України до ЄС: Угорщина перенесла переговори з Києвом

09:58

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня: Тельцям - конфлікти, Ракам - зміни

09:46

У Кремлі "розвели" друга Трампа на перемовинах у Москві: ЗМІ розкрили деталі

09:18

Карта Deep State онлайн за 11 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:56

Виступ Путіна: Трамп і Макрон відповіли на його заяви

08:47

У Путіна назвали "вимоги" Росії для початку перемовин з Україною

08:10

Чому Україна оголосила Угорщині публічний демаршПогляд

07:27

Путін запропонував Україні прямі перемовини 15 травня і вибухнув умовами, деталі

Реклама
07:10

Де тюлень серед ведмедів: лише найуважніші знайдуть його за 6 секунд

06:10

Як Трамп вирішив передати Ердогану та Сі Цзіньпіну "брудну роботу"Погляд

05:59

Гороскоп на завтра 12 травня: Рибам - велика можливість, Водоліям - відпочинок

05:10

Найвідоміші прізвища України – звідки вони походять: вчителька дала цікаву відповідьВідео

04:30

Здогадуються одиниці: для чого потрібні маленькі чорні крапки на склі в автомобілі

03:51

Гороскоп для Раків 2025-2028: важливі рішення та крутий результат через три рокиВідео

03:00

"Король насправді голий": відомо, чому погрози Путіна "Орешніком" - пустіВідео

02:20

Повня у Скорпіоні зачепить 4 знака: кому доведеться попрощатися з ілюзіями

10 травня, субота
23:47

30 днів тиші або нові санкції: "Коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум

22:29

Ціна на навчання в університетах злетить до 50 тисяч: у чому причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти