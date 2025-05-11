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У Франції назвали умову приєднання Європи до переговорів України з РФ

Олексій Тесля
11 травня 2025, 18:31
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Європа готова розпочати переговори вже з четверга, наголосив Жан-Ноель Барро.
Барро, Зеленський
Жан-Ноель Барро прокоментував перспективи мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

Головне:

  • Європейські країни готові підключитися до можливих переговорів
  • Переговори не можуть вестися в умовах триваючих бойових дій

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна про проведення прямих переговорів з Україною в Стамбулі.

Як зазначив він в ефірі Radio France, європейські країни готові долучитися до можливих переговорів між Києвом і Москвою, але тільки за умови дотримання режиму припинення вогню.

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"Загальний заклик з боку Європи, України та США до беззастережного 30-денного перемир'я, яке має розпочатися в понеділок, змусив Володимира Путіна зробити крок назустріч. Це позитивний сигнал, і ми готові розпочати переговори вже з четверга, якщо ситуація дозволить", - підкреслив міністр.

Він особливо наголосив, що жодні переговори не можуть вестися в умовах триваючих бойових дій: "Переговори під обстрілами неможливі".

Барро також попередив, що в разі відмови Кремля дотримуватися перемир'я, країни Заходу посилять економічний тиск на Росію: "У нас є інструменти для введення додаткових санкцій, які завдадуть серйозного удару по російській економіці. Уже зараз санкції, що діють від початку війни, обійшлися режиму Путіна в 400 мільярдів євро - це еквівалент трирічного військового бюджету".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Реджеп Ердоган зробив заяву про переговори України та Росії в Туреччині. Стався поворотний момент, потрібно ним скористатися, щоб досягти миру, вважає Реджеп Ердоган.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

Нагадаємо, Україна готова до переговорів із Росією, однак для цього Москва спочатку має прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню, сказав президент Володимир Зеленський. Кремль має зупинити бойові дії з 12 травня, і тоді можна буде вести діалог.

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Хто такий Жан-Ноель Барро?

Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

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