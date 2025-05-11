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Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2025, 16:55
1368
Більшість областей України буде під впливом циклонів та холодного повітря.
Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча
Прогноз погоди в Україні на тиждень / Фото: УНІАН

Про що йдеться:

  • Коли в Україні вдарить -5 градуса
  • Коли в Україну прийде потепління
  • Де синоптики прогнозують дощі та грози

Погода в Україні у наступні дні буде нестійкою та холодною. Очікуються дощі різної інтенсивності. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Регіони будуть під впливом циклонів та холодного повітря з північних регіонів Європи. Протягом другої декади травня на території більшості областей переважатиме волога та прохолодна погода з температурним фоном на 4-8 градусів нижче кліматичної норми.

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Погода в Україні 12 травня

У понеділок, 12 травня, вночі дощі пройдуть у південних і центральних областях, вдень на більшій частині території України очікуються невеликі, місцями помірні дощі, на заході з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті подекуди значні опади у вигляді дощу, у високогір’ї з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних і північних областях на поверхні ґрунту й місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С, на південному сході та у Криму +13…+18 °С.

погода 12 травня
Прогноз погоди в Україні 12 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні 13 травня

У вівторок, 13 травня, вночі на Лівобережжі країни, вдень на більшій частині території України пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Лише в Криму та Приазов’ї без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних та північних областях заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+15 °С, на півдні, Закарпатті та у Криму +14…+19 °С.

погода 13 травня
Прогноз погоди в Україні 13 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні 14 травня

У середу, 14 травня, вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише на південному сході та у Криму переважно без опадів. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме +2…+7 °С, у західних і північних областях заморозки 0…-3 °С; вдень +14…+19 °С.

погода 14 травня
Прогноз погоди в Україні 14 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні 15 травня

У четвер, 15 травня, вночі в західних областях, вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та Приазов’я, пройдуть дощі, місцями грози. У Карпатах передбачаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди пориви до 15 – 17 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, вдень у північних і західних областях +9…+14 °С, в інших регіонах +15…+21 °С.

погода 15 травня
Прогноз погоди в Україні на 15 травня / фото: Windy

Погода в Україні 16 травня

У п’ятницю, 16 травня, нестійка погода з опадами прогнозується на більшій частині території країни. Лише в Криму та південно-східних областях буде сухо. У центральних і північних регіонах місцями пройдуть сильні дощі, можливі грози й град. Вітер південний, у західній частині північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень у центральних і південних регіонах пориви 15 – 22 м/с. Температура в західних і північних областях вночі +1…+6 °С, вдень +8…+13 °С; в інших регіонах вночі +6…+11 °С, вдень +15…+21 °С.

погода 16 травня
Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: Windy

Погода в Україні 17 травня

У суботу, 17 травня, під впливом малорухомого циклону, у більшості областей України збережеться нестійка та дощова погода. Можливі окремі грози. Вітер південно-західний, на Лівобережжі змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура вночі +3…+8 °С, у західній частині місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, у західних областях +8…+13 °С.

погода 17 травня
Прогноз погоди в Україні на 17 травня / фото: Windy

Погода в Україні 18 травня

У неділю, 18 травня, вночі на Лівобережжі України пройдуть значні дощі, вдень у більшості областей також прогнозуються помірні, у Карпатському регіоні — значні дощі. Місцями грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, у західній частині місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, на крайньому заході +8…+13 °С.

погода 18 травня
Прогноз погоди в Україні 18 травня / фото: Windy

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. У найближчі дні холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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