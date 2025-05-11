Форсуватимуть Дніпро: в ОПУ назвали основні напрямки атак росіян

Росіяни розуміють тільки силу, тому їх потрібно зупинити, вважає Павло Паліса.

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Паліса розповів про основні напрямки атак росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ОК Захід

Коротко:

Ворог намагатиметься вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей

Допомога США та Європи зараз дуже важлива для України

Є кілька напрямків, де противник найближчим часом зосереджуватиме свої основні наступальні зусилля. Про це розповів заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв'ю на Армія TV.

"Ворог буде зосереджувати основні зусилля в найближчій перспективі, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. На створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону в Харківській і Сумській області. Також із високою ймовірністю намагатимуться "пробити" оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перепони в Херсонській області", - наголосив він. відео дня

Паліса зазначив, що російський терор щодо цивільних українців впливає на переговорну позицію США, і на цьому неодноразово наголошував у своїх зверненнях президент України Володимир Зеленський, а також про це говорив і президент США Дональд Трамп.

"Жертви терору не варті зміни цієї думки", - сказав він.

При цьому зазначив, що росіяни розуміють тільки силу, тому їх потрібно зупинити.

"Вони можуть це робити і вони це роблять", - додав Паліса.

Він наголосив, що допомога США та європейських партнерів зараз дуже важлива для України. За його словами, на сьогодні наша держава не може замінити своїм озброєнням деякі види американської зброї, боєприпасів, але триває робота над цим питанням.

"Зараз ведеться робота над розширенням спроможності українського оборонно-промислового комплексу, номенклатури виробництва і створення власних систем ППО, власних ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, боєприпасів для вже отриманих від партнерів комплексів ППО", - розповів Паліса.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант нагадав, що Кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні. За його словами, загроза наступу країни-агресора Росії на Одесу залишатиметься завжди. Цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше.

Крім того, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповідав, що російські окупанти можуть посилити штурми після закінчення так званого "перемир'я", тобто вже з 11 травня. Він зазначив, що небезпечна ситуація може виникнути в напрямку Покровська та Костянтинівки.

Нещодавно Главред з посиланням на начальника прес-служби 14 штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Миколу Коваля писав, що невеликі штурмові групи противника продовжують атакувати українські позиції на Покровському напрямку.

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Хто такий Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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