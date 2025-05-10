Ворог хоче розширити зону бойових дій: експерт розкрив цинічний задум РФ

За словами Снєгирьова, основні бої, ймовірно, найближчим часом розгортатимуться в зоні Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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Снєгирьов спрогнозував дії окупантів на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

РФ намагається прорватися до Дніпропетровської області

Шляхом розширення бойових дій, ворог хоче тиснути на Україну та союзників

Країна-агресор Росія не полишає спроб вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Зокрема, ворог хоче розширити зону бойових дій, щоб тиснути на Україну та її західних союзників. Таку думку висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі КИЇВ24.

За його словами, росіяни зараз намагаються тиснути на Торецькому напрямку і Покровському.

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"Це спроба вихід на локацію Сил оборони, а саме трасу Покровськ-Костянтинівка. Це загроза оперативного оточення Сил оборони України як на Покровському, так і відповідна можливість просування на Костянтинівському напрямку", — розповів Снєгирьов.

Військовий аналітик зазначив, що основні бої, ймовірно, найближчим часом розгортатимуться в зоні Слов’янсько-Краматорської агломерації. Йдеться про такі міста, як Костянтинівка, Слов’янськ, Дружківка та Краматорськ. При цьому він додав, що бої вже за Костянтинівку вже практично розпочалися.

"Відповідно, окупанти будуть спробувати вирішити стратегічне завдання - вийти на адмінкордони Дніпропетровської області, як на Новопавлівському, так і Покровському напрямках. Це дає їм можливість відверто шантажувати і Сполучені Штати, і політичний провід України можливістю масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області", — підкреслив Снєгирьов.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант нагадав, що Кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні. За його словами, загроза наступу країни-агресора Росії на Одесу залишатиметься завжди. Цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше.

Крім того, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповідав, що російські окупанти можуть посилити штурми після закінчення так званого "перемир'я", тобто вже з 11 травня. Він зазначив, що небезпечна ситуація може виникнути в напрямку Покровська і Костянтинівки.

Нещодавно Главред з посиланням на начальника пресслужби 14 штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Миколу Коваль писав, що невеликі штурмові групи противника продовжують атакувати українські позиції на Покровському напрямку.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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