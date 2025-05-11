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Захід поставив Путіну ультиматум, Кремль захопили зненацька - Sky News

Андрій Ганчук
11 травня 2025, 12:49
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Путін зробив останню спробу уникнути зобов'язань агресора Росії щодо 30-денного припинення вогню, вважають журналісти.
Путін, Ердоган
Кремль поспішав, тому в Туреччині можуть і не знати про плани щодо перемовин у Стамбулі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне з матеріалу:

  • Кремль наспіх готував заяву Путіна
  • Ультиматум Заходу змусив Кремль змінити плани
  • Путін зробив останню спробу уникнути режиму припинення вогню

Пропозиція глави Кремля щодо прямих перемовин з Україною є його останньою спробою уникнути зобов'язань Росії стосовно тридцятиденного припинення вогню. Підготовка до такої заяви виглядала дивною і "зліпленою нашвидкуруч у коридорі".

Туреччина, схоже, про плани щодо перемовин не в курсі

Журналісти Sky News пишуть, що незважаючи на позицію Кремля, в якому заявили про значущість заяви Путіна, насправді його риторика є повторенням слів, озвучених тижнями раніше. Є лише один коректив - дата.

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Путін запропонував Україні прямі перемовини 15 травня в Стамбулі для обговорення більш тривалого перемир'я. Але Туреччина, схоже, навіть про це й не знає. Адже Путін лише анонсував дзвінок Ердогану.

У матеріалі також ідеться про те, що з огляду на ультиматум колективного Заходу, відповідь Путіна мала бути більш "предметною".

"З огляду на очевидну підтримку Америкою ультиматуму Європи до Росії (припинення вогню або санкції), він повинен був відповісти чимось новим. Але ця пропозиція виглядала так, немов була наспіх зліплена в коридорі на вулиці", - вказали у виданні.

Дивна підготовка в Кремлі

Крім того, пише Sky News, підготовка Кремля до заяви Путіна виглядала вкрай дивною. Спочатку оголосили пресконференцію, в рамках якої журналісти могли б поставити запитання. Проте після заяви союзників України з Європи все змінилося. Усе виглядало так, ніби Кремль захопили зненацька.

"Спочатку це було зроблено як підбиття підсумків двосторонніх зустрічей, які Путін провів цього тижня з лідерами країн, які приїхали на святкування Дня Перемоги. Але ультиматум з Європи, схоже, захопив Кремль зненацька", - йдеться у статті.

Причому Путін вийшов до журналістів лише ближче до другої години ночі. Питань уже не було, тільки заява. І незрозуміло, навіщо було запрошувати пресу.

Крім того, кореспондент прямо запитав у Путіна, чи не є його пропозиція спробою затягнути час. На що глава Кремля відповів наступне:

"Це дуже серйозний підхід", - підкреслив Володимир Путін.

Заява Путіна про перемовини з Україною і відповідь Києва - головні новини:

Як повідомляв Главред, Путін у ніч на 11 травня запропонував Україні прямі перемовини. Місце проведення - Стамбул. Дата - 15 травня. Нібито Москва готова говорити з Києвом без попередніх умов. Однак Росія, мовляв, буде прагнути усунути першопричини конфлікту.

Варто зазначити, що Путін фактично відмовився від 30-денного перемир'я, на якому наполягали Україна і Захід.

Кремлю потрібні перемовини, які враховували б "реальну ситуацію" на полі бою, сказав помічник глави РФ Юрій Ушаков. Крім того, Москва "вимагає" врахувати "результати" попередніх стамбульських переговорів.

Зеленський назвав "гарним знаком" готовність Росії до перемовин, але наголосив, що спершу Москва має погодитися на повне припинення вогню терміном на 30 днів. Причому зробити це слід з 12 травня. І тоді Київ буде згоден на перемовини.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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Володимир Путін режим припинення вогню війна Росії та України Тридцятиденне припинення вогню
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