Зеленський розкрив сценарій введення миротворців в Україну і назвав головну умову

Коаліція країн-партнерів розглядає можливість введення миротворчого контингенту.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-raskryl-scenariy-vvoda-mirotvorcev-v-ukrainu-i-nazval-glavnoe-uslovie-10661453.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував імовірність введення миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/NATO

Головне:

Є два варіанти розміщення іноземних військ в Україні

Альтернативний сценарій включає меншу кількість військ

Розглядаються два можливих варіанти розміщення іноземних військ в Україні, що відрізняються насамперед чисельністю контингенту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, зроблену під час спілкування з пресою, в основі безпеки країни, на його думку, повинна залишатися потужна українська армія. Однак обговорюються і додаткові варіанти залучення іноземних військових.

відео дня

Один із них передбачає розгортання значного контингенту, але без офіційних гарантій безпеки з боку США.

Альтернативний сценарій передбачає меншу кількість військ, але при цьому з наданням гарантій, аналогічних до п'ятої статті статуту НАТО, яка трактує напад на одного із союзників як атаку на всіх.

"Є два шляхи: або вводиться значна кількість військ, або менший контингент, але з міжнародними гарантіями безпеки, схожими на п'яту статтю", - пояснив Зеленський.

Він також згадав, що експрезидент США Дональд Трамп запевняв його в тому, що угода про доступ до надр може бути частиною гарантій безпеки для України.

/ Главред

Крім того, як уточнює Укрінформ, зараз коаліція країн-партнерів розглядає можливість введення миротворчого контингенту після завершення активної фази війни. Зеленський наголосив, що поки тривають бойові дії, жодна країна не піде на такий крок через ризик втягування в прямий військовий конфлікт.

Водночас він зазначив, що в коаліції є держави, чиї представники готові діяти рішуче і направити війська вже зараз - і Україна, за його словами, це підтримує.

"Діалог із цього питання триває. Усі говорять про необхідність припинення вогню та активізацію дипломатії. Але якщо перемир'я немає, то говорити особливо нема про що", - резюмував президент.

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Інші новини:

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред