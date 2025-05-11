Підірвано цехи й склади: деталі прильотів по радіотехнічному заводу у РФ

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- Завод Стріла в селищі Суземка виведено з ладу
- Зафіксовано ураження основних виробничих будівель
Завод "Стріла" в селищі Суземка Брянської області РФ, продукція якого використовується в різних військових системах, включно з радіолокаційним обладнанням та електронними компонентами для озброєння, виведений з ладу.
"Наші військові били по ньому ще восени минулого року, коли було уражено цехи, склади тощо, а тепер можна говорити про те, що атакою на початку цього місяця, а саме 4 квітня, цей завод було фактично знищено", - пише Defense Express із посиланням на супутникові знімки, які було оприлюднено OSINT-спільнотою КіберБорошно.
Супутникові знімки зафіксували ураження основних виробничих будівель і складських приміщень заводу, який був задіяний у постачанні продукції для російського озброєння, зокрема активно співпрацював з корпорацією Ростех.
Також підприємство співпрацює з науково-дослідним інститутом радіокомпонентів у Москві, вказали аналітики. Незважаючи на близьке розташування до кордону з Україною (орієнтовно за 9-10 км), завод продовжував працювати.
Згідно з відкритими даними, завод Стріла спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів тощо. Серед партнерів підприємства - "провідні підприємства в оборонній, авіакосмічній, електротехнічній, електронній галузях промисловості та науково-дослідні інститути".
Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі
Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".
Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.
Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.
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