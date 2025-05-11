Виступ Путіна: Трамп і Макрон відповіли на його заяви

Трамп заявив про "великий день" для України і РФ, а Макрон назвав пропозицію диктатора "першим кроком, але недостатнім".

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Трамп і Макрон відповіли на заяви Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru, УНІАН

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Як прокоментував заяву диктатора Трамп

Як прокоментував заяву диктатора Макрон

Президент США Дональд Трамп прокоментував останній виступ російського диктатора Володимира Путіна, в якому той фактично відмовився від 30-денного перемир'я з 12 травня, натомість запропонувавши переговори в Стамбулі 15 травня. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава бійня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ", - заявив Трамп. відео дня

Президент США заявив про "потенційно великий день для Росії та України" після пропозиції Києва про 30-денне перемир'я і пропозиції Кремля про прямі переговори.

Трамп запевнив, що планує й надалі працювати з обома сторонами, щоб досягти результату.

За його словами, США прагнуть зосередитися на відновленні та розвитку торгівлі. Лідер США також заявив, що "попереду важливий тиждень".

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон вважає пропозицію Путіна щодо відновлення з Україною прямих переговорів "першим кроком, але недостатнім". Його цитує France 24.

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - сказав Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, додавши, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".

На думку французького президента, пропозиція диктатора РФ є "недостатньою".

Переговори про перемир'я між Україною та РФ - головні новини:

Як повідомляв Главред, 10 травня в Києві відбулася зустріч "коаліції охочих" - до столиці приїжджали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За підсумками зустрічі Макрон і Стармер заявили, що на Росію чекають нові санкції від США і Європи, якщо Москва відмовиться від 30-денного припинення вогню.

Росія погодиться на 30-денне перемир'я, якщо Україна, мовляв, піде на вимоги Кремля, сказав представник російського президента Дмитро Пєсков. Зокрема, Москва вимагає припинення поставок західних озброєнь Києву і зупинку підготовки українських військових.

Повне припинення вогню в Україні покладе початок процесу завершення війни, вважає американський представник Кіт Келлог.

Путін вночі виступив з екстреною заявою, в рамках якої запропонував Україні прямі переговори в Туреччині вже 15 травня.

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