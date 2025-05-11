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Вступ України до ЄС: Угорщина перенесла переговори з Києвом

Віталій Кірсанов
11 травня 2025, 09:58
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Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.
Угорщина перенесла переговори з Києвом
Угорщина перенесла переговори з Києвом / Колаж: Главред, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Раніше в Будапешті сторони погодили роботу експертних груп
  • На ситуацію відреагувала міністр юстиції Ольга Стефанишина

Угорська сторона перенесла заплановані переговори з Україною, які стосуються нацменшин. Консультації між делегаціями мали відбутися в понеділок, 12 травня. Це стало б початком регулярних переговорів, заявляють у Міністерстві юстиції України в Telegram.

"Раніше в Будапешті сторони погодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня", - ідеться в публікації.

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Крім того, повідомляється, що консультації мали відбуватися в Ужгороді, куди вже прибула українська делегація. На яку дату перенесено зустріч - не повідомляють. Однак переговори дуже важливі в контексті інших переговорів - про членство України в ЄС. Угорщина має безліч вимог до України. Зокрема, їхня сторона вимагає відновити права, що гарантують вільне використання угорської мови, і право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

На ситуацію відреагувала безпосередньо віцепрем'єрка з євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанишина. Вона наголосила, що "діалог має бути продовжено".

Зазначимо, 23 червня 2022 року Європейська Рада офіційно надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. У листопаді 2023 року стало відомо, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири із семи критеріїв для початку перемовин України щодо вступу до ЄС.

Серед них - зміна законодавства про нацменшини. Тоді в Єврокомісії зазначали, що виконано не всі рекомендації, викладені "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року", зокрема, не внесено зміни "до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Вступ України до Європейського Союзу - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС будуть офіційно відкриті в найближчі місяці.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини - країни, яка входить до ЄС, заявив, що вступ України до Європейського Союзу нібито "не є хорошою угодою".

Напередодні також президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори у своїй країні та блокує її в ЄС.

Інші новини:

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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