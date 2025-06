Окупанти наближаються до Сум: в ISW сказали, чи є у РФ шанс захопити місто

Головні тези:

Російські окупаційні війська просуваються в трьох районах Сумської області та намагаються наблизитися до обласного центру з півночі та північного сходу на відстань ударів ствольною артилерією. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Оприлюднені 2 червня геолокаційні кадри свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від села Андріївка (північніше Сум) і на північний схід від села Яблунівка (на північний схід від Сум). Окупанти також провели штурми на північному сході від міста в напрямку Юнаківки та Миропілля, передає ISW.

Російські військові блогери заявляють, що армія РФ нещодавно захопила Олексіївку, Новомихайлівку і Кіндратівку (на північ від Сум), а також просунулася до північної частини Андріївки та на захід від Яблунівки і Костянтинівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 2 червня, що підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) і 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) ведуть бої вздовж лінії Костянтинівка-Кондратівка та уздовж лінії Володимирівка-Олексіївка (все на північ від міста Суми).

Машовець заявив, що підрозділи 104-го, 234-го і 237-го повітряно-десантних полків (усі з російської 76-ї дивізії ПДВ) діють уздовж лінії Локня-Юнаківка і на захід від Локні (північний схід від міста Суми).

Раніше Машовець повідомляв, що російські війська нещодавно перекинули підрозділи 752-го мотострілецького полку (3-тя мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ) і 200-ї мотострілецької бригади (14-й АК, ЛВО) з Лиманського і Часів Ярського напрямків відповідно для посилення угруповання російських військ на півночі Сумської області.

У ISW нагадали, що офіційні особи РФ давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області та нещодавно активізували зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання відновлення наступальних операцій у напрямку міста Суми.

"Російські війська, ймовірно, намагаються просунутися до лінії Хотин-Храпівщина (на південь-південний схід від Андріївки та Юнаківки) приблизно за 12-15 кілометрів від міста Суми, що дасть змогу російським військам опинитися в зоні дії ствольної артилерії всього міста Суми. Російські війська, ймовірно, мають намір використати посилені удари безпілотників і артилерії по місту для підтримки подальшого просування в напрямку міста Суми і, ймовірно, прагнуть провести наступальну операцію із захоплення міста в майбутньому", - пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни вважають, що російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми в найближчій або середньостроковій перспективі, оскільки з липня 2022 року російські війська не захоплювали жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч осіб.

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання подібних планів.

30 травня аналітики DeepState заявили, що російські окупаційні війська посилюють активність у Сумській області. Наступною метою ЗС РФ у регіоні є захоплення сіл Юнаківка та Хотінь.

"У Юнаківці багато будинків, які дадуть можливість ворогу ховатися, накопичуватися і закріплюватися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах", - попередили аналітики.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що армія країни-агресора Росії створює додаткові зони напруги, зокрема на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Попович вважає, що окупанти спробують просунутися ближче до Сум, а від Сум до кордону лише 25-30 кілометрів, і взяти Суми під вогневий контроль ствольної артилерії, щоб мати можливість обстрілювати місто.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.