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Вони ніколи не їздили в школу цією дорогою: у Сумах загинув тато, дочка у важкому стані

Ангеліна Підвисоцька
4 червня 2025, 23:00
1127
Сергій Крикун та його 7-річна донечка Марійка потрапили під обстріл із РСЗВ. У той момент вони були в машині і зупинились на світлофорі.
Сергей Крикун, удар по Сумам
У Сумах загинув батько 7-річної дівчинки / Колаж: Главред, фото: Кордон.Медіа

Що відомо:

  • 3 червня РФ вдарила по центру Сум
  • Внаслідок атаки загинув Сергій Крикун
  • 7-річна дочка чоловіка перебуває у важкому стані

РФ вдарила по центру Сум із РСЗВ. Внаслідок влучання загинуло 5 людей. Серед них був і Сергій Крикун - батько 7-річної дівчинки Марійки. Про це розповідає Олександра - хрещена Марійки, пише Кордон.Медіа.

Того дня родина Крикунів затрималась вдома. Чоловік завіз кохану дружину на роботу і з донечкою поїхав до школи. Вони завжди їхали вулицею Троїцька, але цього разу чомусь Сергій вирішив поїхати проспектом Шевченка, який розміщений паралельно Троїцькій.

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Машина зупинилась на світлофорі і саме в цей момент пролунав потужний вибух. Чоловік з донечкою були у важкому стані. Їх одразу відвезли до лікарні. Сергію зробили операцію, однак шансів вижити в нього не було. Через надважке поранення його серце зупинилось. За життя дівчинки борються медики.

"Сергій був життєрадісною людиною. У квітні він відсвяткував 45-й день народження. Він завжди святкував вдома, а цього разу запропонували у ресторані, ювілей же. Він погодився, ніби відчував, що це його останній день народження", - йдеться у повідомленні.

Марійка була довгоочікуваною донечкою. Сергій понад усе любив свою дитину та кохану дружину.

Нині 7-річна Марійка з мамою перебуває на лікуванні в Охматдиті. У неї уламки в легенях та в очах. Дівчинка досі не знає, що її тата більше немає. Дівчинка запитувала про нього, але їй не зізнались. Марійка перебуває у тяжкому стані і через болючу правду їй може погіршати.

Удари РФ по місту Суми - останні новини

Як повідомляв Главред, У вівторок, 3 червня, російські окупанти завдали удару по місту Суми. Відомо, що один з російських снарядів влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнялися автомобілі. У ще одному районі постраждав багатоповерховий будинок.

  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський

Згодом президент України Володимир Зеленський різко відреагував на удар РФ по Сумах.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - наголосив він.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що 4 червня кількість загиблих внаслідок удару збільшилась до 5-ти. Також відомо про понад 20 постраждалих.

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