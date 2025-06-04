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Чому 5 червня не можна довго спати і байдикувати: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
4 червня 2025, 18:23оновлено 4 червня, 19:38
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За християнськими віруваннями, 5 червня не можна сваритися, лихословити, обманювати і сердитися.
5 червня: яке свято і що не можна робити
5 червня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 5 червня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що не можна робити 5 червня

За новим церковним календарем 5 червня в Україні церква вшановує священномученика Дорофея, єпископа Тирського; святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Русі; мучеників Маркіяна, Нікандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селиния, Іринія і Іллі. Також згадується перенесення мощей благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського, та Ігорівська ікона Богоматері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 5 червня

Священномученик Дорофей був єпископом фінікійського міста Тіра. Святий керував паствою понад 50 років. Але за імператора Юліана Відступника поновилися гоніння на християн. На той час Дорофею було вже 107 років. Єпископ покинув місто, але його схопили воїни. Помер святий 362 року від рук язичників.

відео дня

Святитель Костянтин жив у XII столітті і був призначений митрополитом Києва і всієї Русі в Константинополі. Але між духовенством Київської Русі тоді відбувалися чвари, тому Костянтин був змушений виїхати до Чернігова, де й помер.

Мученики Маркіян, Нікандр, Іперехій, Аполлон, Леонід, Арій, Горгій, Селіній, Іриній та Памвон походили з Єгипту. Вони постраждали за віру в Христа на початку IV століття. Після жорстокого побиття їх кинули у в'язницю, де вони померли від спраги і голоду.

Преподобний Феодор жив у VI столітті. Він вирішив вести чернече життя і пішов у Йорданську пустелю. Феодор прославився своїм даром чудотворення. За переказами, подорожуючи кораблем до Константинополя, він молитвою перетворив морську воду на прісну, щоб втамувати спрагу мореплавців.

Князь Ігор Чернігівський жив у XII столітті, коли точилися міжкнязівські війни і поділ престолу. Він правив Києвом лише два тижні, а потім був узятий у полон. Князь Ігор побажав прийняти чернецтво і піти від боротьби за владу. У київському Федорівському монастирі князь ніс свій чернечий подвиг, перебуваючи в пості й молитві.

Князь загинув мученицькою смертю. Розлючений натовп киян увірвався в монастир, щоб убити Ігоря, оскільки вважали його винним у змові проти київського князя того часу Ізяслава. Його понівечене тіло було поховано на околицях Києва. Брат Ігоря Святослав 5 червня 1150 року з почестями переніс мощі князя Ігоря до Чернігова в кафедральний Спаський собор.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі 5 червня пов'язане з русалками. За слов'янськими уявленнями русалки - померлі душі, які можуть ходити серед людей в особливі дні. Цього дня починався так званий Русальний тиждень перед Трійцею. У четвер завжди спостерігали за погодою і помітили кілька прикмет:

  • туман над водою прогнозує врожай грибів;
  • роса передбачає хороший урожай овочів;
  • якщо цього дня буде сонячна погода, то буде багато зерна;
  • сильний запах трави вранці, пророкує дощ до вечора;
  • дощ - до дощового літа.

Що не можна робити 5 червня

У народі цього дня побоювалися русалок, тому намагалися в жодному разі їх не розгнівати. Не можна було прати і плакати. Серед народних забобонів - не можна довго спати і байдикувати. За християнськими віруваннями не можна сваритися, лихословити, обманювати і сердитися. Заборонено вживати алкоголь.

Іменини та день ангела 5 червня

За новоюліанським календарем 5 червня іменини святкують Ігор, Леонід, Маркіян.

Ігор - ім'я давньоскандинавського походження, у перекладі означає "багатий" або "той, кого захищають".

Леонід - походить із давньогрецької мови, означає "подібний до лева".

Маркіян - походить із латинської мови, утворене від імені римського бога війни Марса.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, коли 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "російського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архиєпископ Святослав,висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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