"Ще одна хвиля наступу, РФ продовжить тиснути": Зеленський - про наступ на Суми

Російські окупанти могли б просуватися швидше та далі, якби у них було достатньо сил, каже президент.

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РФ проддовжить тиснути на Сумщині / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Російські окупанти наступають у Сумській області. Ворог буде продовжувати тиснути постійно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Водночас президент наголосив на тому, що військові були до всього готові і намагаються втримувати позиції.

"Вони будуть це постійно робити (тиснути - ред.). Для тут немає нічого нового, тут немає сюрпризів. Військові знають, що їм робити, і роблять все, що можуть. Я вам чесно розповідав, який із напрямків вони оберуть головним - це було ще понад рік тому, коли ми пішли на Курський напрямок. Ми вважали, що все одно вони почнуть з Сум. У нас було розуміння про схід, Запоріжжя, Харків, але ми розуміли, що все повернеться до Сум. Це не нова операція, це просто ще одна хвиля наступу. Вони будуть це робити. В Сумах успіху у них немає. Повірте, те що там відбувається, на жаль, є сіра зона, зруйновані деякі села, але це сталося не в один день", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що ворог міг би рухатись з більшою швидкістю, тому наші захисники реалізували Курську операцію.

"Окупація Сумщини, Харківщини - це їх бажання. Спочатку в них в бажанні була вся ця лінія, потім вони вирішили, що достатньо буде контролювати і руйнувати Суми та інші важливі міста - 30-40 км від кордону. Потім вони зменшили до 7-10 км, бо їм не вистачає сил", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни йшли б далі, якби у них вистачало сил.

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Як повідомляв Главред, речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що російські війська концентрують сили поблизу Харкова, проте поточних резервів недостатньо для проведення повноцінного наступу.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав, армія країни-агресора Росії намагається розширити наступальний плацдарм у Сумській області, але наразі окупанти дійшли до першої лінії українських фортифікацій.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомлялось, що у Донецькій області росіяни традиційно продовжували наступальні дії, втім підтверджених успіхів не досягли. Окрім одного напрямку – Торецького.

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