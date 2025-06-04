Рабиня Ізаура в Москві: акторка Луселія Сантус приїхала в РФ

Стисло:
- Луселія Сантус із сином приїхала до РФ
- У публічному просторі артистка не коментувала війну в Україні
- У 2018 році артистка відвідувала нашу країну
Бразильська акторка Луселія Сантус стала відомою завдяки головній ролі в мелодрамі "Рабиня Ізаура". І сьогодні артистка відома в усьому світі.
Днями Сантус відвідала країну-окупанта. У її блозі в Instagram з'явився знімок із геоміткою "Москва".
У кадрі акторка позує разом зі своїм сином Педро Нешлінгом. На його сторінці з'явилося ще кілька знімків - їжа в місцевому ресторані і плакат із георгіївською стрічкою, яка в Україні заборонена з 2017 року, оскільки стала символом російської агресії.
Мета візиту Сантус і Нешлінга до РФ поки залишається невідомою. З лютого 2022 року акторка не робила публічних заяв про війну в Україні.
Примітно, що в 2018 році Луселія Сантус відвідала Україну. Вона здійснила турне українськими містами, Харковом, Дніпром, Києвом, Ужгородом, Чернівцями та Одесою, на запрошення ведучого, журналіста і мандрівника Дмитра Комарова. Візит "рабині Ізаури" став частиною презентації нового сезону проєкту "Світ навиворіт", присвяченого Бразилії.
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