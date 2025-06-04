Рабиня Ізаура в Москві: акторка Луселія Сантус приїхала в РФ

Несподіваний візит Сантус до країни-окупанта неприємно здивував українських шанувальників.

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Луселія Сантус зараз - Рабиня Ізаура із сином приїхала в РФ / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/luceliasantosoficial

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Луселія Сантус із сином приїхала до РФ

У публічному просторі артистка не коментувала війну в Україні

У 2018 році артистка відвідувала нашу країну

Бразильська акторка Луселія Сантус стала відомою завдяки головній ролі в мелодрамі "Рабиня Ізаура". І сьогодні артистка відома в усьому світі.

Днями Сантус відвідала країну-окупанта. У її блозі в Instagram з'явився знімок із геоміткою "Москва".

відео дня

У кадрі акторка позує разом зі своїм сином Педро Нешлінгом. На його сторінці з'явилося ще кілька знімків - їжа в місцевому ресторані і плакат із георгіївською стрічкою, яка в Україні заборонена з 2017 року, оскільки стала символом російської агресії.

Мета візиту Сантус і Нешлінга до РФ поки залишається невідомою. З лютого 2022 року акторка не робила публічних заяв про війну в Україні.

Луселія Сантус зараз - Рабиня Ізаура із сином приїхала в РФ / instagram.com/luceliasantosoficial

Примітно, що в 2018 році Луселія Сантус відвідала Україну. Вона здійснила турне українськими містами, Харковом, Дніпром, Києвом, Ужгородом, Чернівцями та Одесою, на запрошення ведучого, журналіста і мандрівника Дмитра Комарова. Візит "рабині Ізаури" став частиною презентації нового сезону проєкту "Світ навиворіт", присвяченого Бразилії.

Дмитро Комаров і Луселія Сантус у 2018 році / instagram.com/komarovmir

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