В Україні офіційно дозволили імпортувати медканабіс

Легалізація медичного канабісу допоможе багатьом людям.

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В Україну вперше офіційно завезуть канабіс / колаж: Главред, фото: Reuters, pixabay

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Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні

Близько 6 млн українців потребують лікування за допомогою канабісу

В Україні офіційно дозволили імпортувати медичний канабіс. Про це повідомляє Держлікслужба.

"02 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України", - йдеться в повідомленні. відео дня

Фахівці кажуть, що легалізація медичного канабісу допоможе багатьом людям.

Зокрема, за словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної, станом на 2023 рік принаймні шість мільйонів українців мали психологічні травми та розлади, які потребували лікування за допомогою канабісу.

Легалізація медичного канабісу: що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у червні 2023 року під час виступу у Верховній Раді України закликав парламентаріїв нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.

Трохи згодом Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про медичний канабіс №7457 у другому читанні. "За" проголосувало 248 депутатів.

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало перші ліки на основі медичного канабісу.

Пізніше про цей закон емоційно висловився відомий в Україні військовий Юрій Гудименко. Закон став вкрай важливим кроком для того, щоб уникнути страждань військових, які щодня змушені "проходити кола пекла сильного болю".

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Медичний канабіс: чому з цим складно в Україні В Україні питання медичного канабісу періодично викликає гострі дискусії. Противники заявляють про ризики зростання рівня наркоманії, лобісти ж наголошують, що в країні, яка воює, з величезною кількістю людей із ПТСР це необхідно. 2020 року міжфракційна група в українському парламенті підготувала проєкт закону про легалізацію медичного канабісу. Його внесли на позачергове голосування Верховної Ради в липні 2021 року. Але Рада його не підтримала - "за" проголосували всього 184 голоси депутатів із необхідних 226.

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