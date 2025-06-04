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Як пройде похорон Кейт Міддлтон - до чого готуються в палаці

Еліна Чигис
4 червня 2025, 23:10
293
Королівський палац продовжує свою традицію.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон - здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Ви дізнаєтеся:

  • Як готуються до можливої смерті Кейт Міддлтон
  • Назва операції

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у січні 2025 року повідомила, що перебуває в стані ремісії після лікування від раку, але королівський палац вважає за краще заздалегідь підготувати протокол щодо її смерті.

Як повідомляють ЗМІ, операція "Редінг-міст" раніше ніколи не розголошувалася.

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Але в новій книзі бельгійського журналіста і королівського оглядача Бертрана Декерса "Кейт - день, коли..." вперше з'явилися деталі плану. До речі, операцію назвали "Редінг", адже це рідне місто принцеси.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

"Скорочення операції ORB символічне - воно відсилає до королівської кулі з хрестом, яку традиційно тримають монархи під час коронації, уособлюючи божественну владу над світом. На думку оглядача, цей вибір - не тільки жест поваги, а й "майже зізнання в коханні" з боку спадкоємця британського трону", - повідомили ЗМІ.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Зазначимо, таємні протоколи в британській монархії - це вже традиція, наприклад, план дій на випадок смерті королеви Єлизавети розроблявся десятиліттями.

Як пройде похорон Кейт Міддлтон - до чого готуються в палаці
Кейт Міддлтон / інфографіка Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Римма Зюбіна висловила свою думку про Тоню Паперну, яка живе в Москві і мовчить про повномасштабний напад РФ на її рідну країну. Також вона зазначила, що їй шкода Сумську, адже їй постійно доводиться виправдовуватися за вибір доньки.

А також ведуча і модель Олександра Кучеренко показалася на червоній доріжці в Каннах. Знаменитість побувала на Ukrainian Fashion Film Festival, де вона представила Україну.

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Хто така Кейт Міддлтон?

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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