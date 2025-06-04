Як пройде похорон Кейт Міддлтон - до чого готуються в палаці

Королівський палац продовжує свою традицію.

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Кейт Міддлтон - здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

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Як готуються до можливої смерті Кейт Міддлтон

Назва операції

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у січні 2025 року повідомила, що перебуває в стані ремісії після лікування від раку, але королівський палац вважає за краще заздалегідь підготувати протокол щодо її смерті.

Як повідомляють ЗМІ, операція "Редінг-міст" раніше ніколи не розголошувалася.

відео дня

Але в новій книзі бельгійського журналіста і королівського оглядача Бертрана Декерса "Кейт - день, коли..." вперше з'явилися деталі плану. До речі, операцію назвали "Редінг", адже це рідне місто принцеси.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

"Скорочення операції ORB символічне - воно відсилає до королівської кулі з хрестом, яку традиційно тримають монархи під час коронації, уособлюючи божественну владу над світом. На думку оглядача, цей вибір - не тільки жест поваги, а й "майже зізнання в коханні" з боку спадкоємця британського трону", - повідомили ЗМІ.

Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Зазначимо, таємні протоколи в британській монархії - це вже традиція, наприклад, план дій на випадок смерті королеви Єлизавети розроблявся десятиліттями.

Кейт Міддлтон / інфографіка Главред

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Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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