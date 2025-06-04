Наслідки серйозніші, ніж здавалось: названо важливий нюанс операції 'Павутина'

Наслідки атаки дронів по аеродромах стратегічної авіації РФ можуть бути набагато серйознішими, зазначив аналітик.

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Названо важливий нюанс операції "Павутина" / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Згурець:

У росіян залишилось лише 4 літаки А-50

Знищення літаків стратегічної авіації стало потужним ударом по стратегічному потенціалу РФ

Україна в ході атаки могла оминати літаки Ту-160

Під час операції "Павутина" були уражені, зокрема, й літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Наслідки цієї атаки можуть виявитися навіть серйознішими, ніж удари по стратегічній авіації Росії. Таку думку висловив в ефірі Radio NV директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

Він зазначив, що до цих ударів Росія мала шість боєздатних літаків цього типу. Раніше два було знищено в Білорусі, ще один — українським комплексом С-200. Тепер до них додалося ще два знищених.

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"І у росіян буде лише чотири такі А-50. Що фактично суттєво зменшує можливості росіян здійснювати комбіновані операції із використання засобів ураження, виявлення. Адже це були очі в повітрі противника", - сказав Згурець.

Водночас Згурець підкреслив, що наразі фахівці намагаються знайти фотодокази ураження літаків. Проте, за його словами, навіть якби Україна знищила 10 чи 20 ворожих літаків, це все одно стало б потужним ударом по стратегічному потенціалу Росії.

Аналітик додав, що кожен з таких літаків — це втрата, яку Росія не може компенсувати. Це значне ослаблення її спроможностей, як у сфері авіаційної складової ядерної тріади, так і в здатності демонструвати військову присутність у світі, що РФ раніше активно практикувала.

Також він зауважив, що під час ударів по російських аеродромах Україна, ймовірно, навмисне не завдавала ударів по літаках Ту-160.

"Ми не бачимо у цих звітах саме Ту-160. Можливо уникаючи такої прямої звʼязки з тим, що завдається удар по найбільш сучасній стратегічній компоненті РФ. Хоча я думаю, що ця межа вже пройдена тоді, коли завдавалися удари по станціях СПРН - систем попередження про ракетний напад. І це не мало жодної реакції від РФ, чого боялися США. Що Росія після таких дій вдасться до тактичної ядерної зброї тощо", - пояснив експерт.

Що відомо про операцію СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

Операція "Павутина" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у межах масштабної спецоперації "Павутина", проведеної Службою безпеки України, Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема і про літаки стратегічної авіації РФ.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після операції "Павутина" Росія протягом тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об’єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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