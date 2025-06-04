РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині: є поранені, деталі

Усім постраждалим оперативно надається медична допомога.

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Удар по навчальному підрозділу ЗСУ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Коротко:

РФ завдала ракетного удару по території навчального підрозділу ЗСУ

Повідомляється, що є поранені

Для детального з’ясування всіх обставин події створено спеціальну комісію

У середу, 4 червня, країна-агресор Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.

"На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання", - наголосили в Сухопутному війську ЗСУ.

Відомо, що для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

"Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки та готовності до будь-яких сценаріїв в умовах триваючої російської агресії", - додали у відомстві.

Удар по навчальному полігону - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України на Дніпровщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військові.

Після цього президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності збереження кожного життя.

Крім того, вдень 1 березня російські війська завдали ракетного удару по військовій частині на території полігону Сухопутних військ у Дніпропетровській області. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною.

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Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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