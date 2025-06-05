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США відмовляються надати ППО для євромиротворців в Україні - Bloomberg

Віталій Кірсанов
5 червня 2025, 00:11
19
Європейські уряди скоригували свою оцінку того, що необхідно для стримування Росії.
США не будуть прикривати з повітря євромиротворців в Україні
США не будуть прикривати з повітря євромиротворців в Україні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Коротко:

  • Дональд Трамп не надасть гарантій "коаліції охочих"
  • США продовжуватимуть надавати розвіддані

США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Велика Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент Дональд Трамп не надасть гарантій, які вони шукали для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".

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"Небажання США надати підтримку, яку просять європейські партнери, підкреслює розбіжності між західними союзниками з приводу того, як реагувати на агресію Росії в Україні. Європейські чиновники заявляли, що для стримування Росії необхідні гарантії США поряд із сильними українськими військами, підтримуваними союзниками у вигляді навчання і військ", - ідеться в статті.

Незважаючи на зниження очікувань щодо потенційної пропозиції США післявоєнній Україні, Великобританія і Франція, як і раніше, сподіваються, що США продовжуватимуть надавати розвіддані, а також здійснювати спостереження за кордоном між Україною і Росією, повідомили джерела.

Стверджується, що деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть мішенню для Росії в Україні, але вважають малоймовірним, що він дасть таку гарантію письмово.

Як пише Bloomberg, європейські уряди скоригували свою оцінку того, що необхідно для стримування Росії. Тепер вони вважають, що достатньо поєднання українських сил, навчання союзників, європейських військ і літаків, дислокованих на східному фланзі НАТО, а також патрулювання в Чорному морі.

"Ми цінуємо роботу, виконану союзниками, зокрема Францією і Великою Британією, а також Німеччиною та іншими країнами, зі створення коаліції добровольців. Ми розраховуємо, що всі наші європейські союзники будуть і надалі відігравати провідну роль у наданні військових ресурсів і політичного капіталу для реалізації гарантій безпеки", - заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Важливо, що союзні сили, які допомагатимуть забезпечувати безпеку повітряного простору, узбережжя і суходолу України, розмістивши європейські війська далеко від кордону у важливих портах і на об'єктах інфраструктури, а також продовжуючи постачати військове обладнання, залежать від мирного врегулювання, яке, на думку європейських чиновників, стає дедалі менш імовірним.

За інформацією журналістів, Велика Британія і Франція завершили розробку плану розміщення і дій цих сил, але призупинили його реалізацію до відновлення переговорів про припинення вогню.

Розміщення миротворців в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня в Києві відбулися переговори між представниками Франції, Великої Британії та України щодо можливого розміщення військового контингенту. Зустрічі відбулися на рівні начальників генштабів: Францію представляє генерал Тьєррі Буркхард, Британію - адмірал Ентоні Радакін.

Також США разом із партнерами розглядають можливість розгортання військ Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на захід від Дніпра в рамках врегулювання війни в Україні. Таку заяву зробив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський спростував заяву спецпосланця США Кіта Келлога про можливе розміщення польських військ в Україні після завершення активної фази війни. Він підкреслив, що участь Варшави обмежиться авіаційною підтримкою, охороною логістичних вузлів і захистом кордону з РФ і Білоруссю.

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Що таке "Коаліція рішучих"?

"Коаліція рішучих" - це міжнародне об'єднання країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні проти Росії. Ініціатива була офіційно оголошена 2 березня 2025 року прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.

Метою коаліції є консолідація європейської підтримки України, координація зусиль союзників і посилення безпеки на тлі нестабільної зовнішньої політики США. Назва об'єднання виникла з ініціативи президента Чехії Петра Павела, який закликав створити "широку коаліцію рішучих" для протидії російській агресії.

До складу коаліції входять країни-члени ЄС, НАТО, а також держави поза цими структурами. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія.

Ключову організаційну роль у коаліції відіграють Франція і Велика Британія.

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