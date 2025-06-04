Куди поділася Василиса Фролова: ведуча показала тіло і сильне схуднення

Василіса Фролова зробила інтимне зізнання щодо свого тіла.

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Василіса Фролова показала результати своїх тренувань / Колаж Главред, фото Instagram/vasyafrolova

Коротко:

Як змінилася Василіса Фролова

Що вона розповіла з приводу свого тіла

Українська ведуча Василіса Фролова розповіла про те, як їй вдалося скинути вагу, а також про те, як весь час була незадоволена своїм тілом.

На своїй сторінці в Instagram, Фролова розповіла, що вперше в житті одягає роздільний купальник із задоволенням.

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Василіса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

"Мені 47. І я вперше в житті одягаю роздільний купальник із задоволенням. Як і кожна, мабуть, я ніколи не була задоволена своїм тілом. Саме зараз моє тіло набагато краще, ніж 30 років тому. Тільки зараз я в абсолютному кайфі від щоденної йоги і починаю по-справжньому чути себе", - розповіла вона.

Василіса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

За її словами, на неї все ще чекає багато роботи. "Так, ще багато попереду, до ідеальної форми ще доведеться попотіти, але це такий кайф - щоразу трохи переборювати себе, робити трохи більше зусиль і бачити результат. І Індія сприяє цьому процесу ідеально: щоденні процедури і персональна дієта творять чудеса", - ділиться Фролова.

Василіса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

Вона також показала фото в купальнику і свою прекрасну форму.

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Хто така Василиса Фролова? Василіса Фролова (Юлія Фролова) - українська теле- і радіоведуча та модель. Працювала на проєктах "Хочу Євро", "Фабрика зірок", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки і Шмотки", "Шоуманія" тощо. Співпрацювала з каналами М1, 1+1, ТЕТ, Інтер, Новий канал.

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