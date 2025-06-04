Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Куди поділася Василиса Фролова: ведуча показала тіло і сильне схуднення

Олена Кюпелі
4 червня 2025, 18:05оновлено 4 червня, 18:35
147
Василіса Фролова зробила інтимне зізнання щодо свого тіла.
Василиса Фролова показала результати своїх тренувань
Василіса Фролова показала результати своїх тренувань / Колаж Главред, фото Instagram/vasyafrolova

Коротко:

  • Як змінилася Василіса Фролова
  • Що вона розповіла з приводу свого тіла

Українська ведуча Василіса Фролова розповіла про те, як їй вдалося скинути вагу, а також про те, як весь час була незадоволена своїм тілом.

На своїй сторінці в Instagram, Фролова розповіла, що вперше в житті одягає роздільний купальник із задоволенням.

відео дня
Василиса Фролова показала свою форму
Василіса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

"Мені 47. І я вперше в житті одягаю роздільний купальник із задоволенням. Як і кожна, мабуть, я ніколи не була задоволена своїм тілом. Саме зараз моє тіло набагато краще, ніж 30 років тому. Тільки зараз я в абсолютному кайфі від щоденної йоги і починаю по-справжньому чути себе", - розповіла вона.

Василиса Фролова показала свою форму
Василіса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

За її словами, на неї все ще чекає багато роботи. "Так, ще багато попереду, до ідеальної форми ще доведеться попотіти, але це такий кайф - щоразу трохи переборювати себе, робити трохи більше зусиль і бачити результат. І Індія сприяє цьому процесу ідеально: щоденні процедури і персональна дієта творять чудеса", - ділиться Фролова.

Василиса Фролова показала свою форму
Василіса Фролова показала свою форму / Фото Instagram/vasyafrolova

Вона також показала фото в купальнику і свою прекрасну форму.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що українська ведуча Василіса Фролова через три роки після народження сина вирішила узаконити свої стосунки з його батьком: вона і продюсер Дмитро Котеленець зв'язали себе узами шлюбу в Абу-Дабі, де живуть з початку повномасштабної війни.

Також ведуча 1+1 Наталя Островська розповіла про страх не мати дітей, як його подолала, і чому приховує чоловіка - батька своєї єдиної доньки Агати.

Вас також може зацікавити:

Хто така Василиса Фролова?

Василіса Фролова (Юлія Фролова) - українська теле- і радіоведуча та модель. Працювала на проєктах "Хочу Євро", "Фабрика зірок", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки і Шмотки", "Шоуманія" тощо. Співпрацювала з каналами М1, 1+1, ТЕТ, Інтер, Новий канал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Василіса Фролова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні офіційно дозволили імпортувати медканабіс

В Україні офіційно дозволили імпортувати медканабіс

19:07Україна
Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Рубіо: про що домовились

Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Рубіо: про що домовились

18:56Політика
Путін зірвав переговори на найвищому рівні: глава РФ зробив важливу заяву про війну

Путін зірвав переговори на найвищому рівні: глава РФ зробив важливу заяву про війну

18:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
"І сльози": доньку зрадниці Ані Лорак стало важко впізнати

"І сльози": доньку зрадниці Ані Лорак стало важко впізнати

"Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення

"Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення

Екстремально сильна магнітна буря накрила Україну: шторм досяг червоного рівня

Екстремально сильна магнітна буря накрила Україну: шторм досяг червоного рівня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 червня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:33

"Гарненька киця": Потап засвітився у весільній сукні та фаті

19:26

Мʼясо буде соковитим та ніжним: Ектор поділився секретними маринадами для шашлику

19:10

Опалювальний сезон під загрозою: на що вплине дефіцит газу в УкраїніПогляд

19:07

В Україні офіційно дозволили імпортувати медканабіс

19:04

Чорт ніс камінь, щоб зруйнувати Лавру: загадкова скеля на Львівщині лякає місцевихВідео

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
18:56

Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Рубіо: про що домовились

18:44

"Абсолютна ненависть": як Анна Різатдінова зіткнулася з великими проблемами

18:28

Експерти закликають посипати сад корицею в червні: несподівана причина

18:23

Чому 5 червня не можна довго спати і байдикувати: яке свято і день ангела

Реклама
18:15

Путін зірвав переговори на найвищому рівні: глава РФ зробив важливу заяву про війну

18:05

Куди поділася Василиса Фролова: ведуча показала тіло і сильне схуднення

18:00

"Ще одна хвиля наступу, РФ продовжить тиснути": Зеленський - про наступ на Суми

17:38

Чому в Україні зникають метелики, та чим це небезпечно: експерт розкрив правду

17:36

Долар та євро раптово пішли в круте піке: озвучено новий курс валют

17:19

РФ видала новий ультиматум Україні: Зеленський звернувся до Кремля з пропозицією

17:15

РФ хоче зібрати військо на кордоні з Одещиною: у Молдові озвучили план ворога

16:47

Спецоперації світового рівня для СБУ стають системою, - експерт про третій удар по Кримському мосту

16:34

Окупанти відступили з-під Костянтинівки: генерал попередив про нову небезпеку

16:34

Риба сама буде йти на гачок: найкращі дні для кльову у червні 2025 року

16:28

Топ-10 найпоширеніших українських прізвищ: чи є серед них вашеВідео

Реклама
16:25

Рабиня Ізаура в Москві: акторка Луселія Сантус приїхала в РФ

16:19

ТОП-3 найнадійніших авто до 2000$: що можна купити в Україні без переплат

16:13

Зовсім скоро буде новий великий обмін полоненими: Зеленський назвав дату

15:59

Пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто має 100% знижки на послуги

15:49

Трамп забезпечує Росії безпеку: Жданов розкрив реальні наміри США

15:44

Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України - деталі

15:40

РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині: є поранені, деталі

15:36

Наслідки серйозніші, ніж здавалось: названо важливий нюанс операції "Павутина"

15:32

Скільки коштує полуниця в Україні: де купити найдешевше і значно зекономити

15:29

Мухи забудуть дорогу до будинку на все літо: знадобиться копійчаний засіб

15:29

У 37-річної популярної співачки діагностували рак

15:02

З пенсій українців можуть вираховувати до 50%: хто ризикує втратити виплати

15:02

Ситуація критична: в DeepState заявили про стрімке просування РФ на Сумщині

14:50

В Росії другий день горять виробництва двигунів для техніки РФ - подробиці

14:35

Суперзагадка для інтелектуальних геніїв: де захований метелик серед квітів

14:31

Овнам - мʼятний, Левам - імбирний: який чай підходить вам за знаком зодіаку

14:15

Деякі українці можуть отримувати одразу дві пенсії: що відомо про виплати

14:10

Рада стати бабусею: Волочкова заговорила про поповнення

14:07

Закінчення війни до літа 2026 року: Жданов озвучив неочікуваний поворот подій

14:03

Проблема серйозна: чому на плодових деревах червоніє листяВідео

Реклама
14:00

"Стає яскравішою і кращою": Меган Маркл показала обличчя доньки від принца Гаррі

13:19

Служба чоловіків 60+ в ЗСУ: у Раді найближчим часом розглянуть законопроєкт

12:55

"Я запам’ятав ці збори на все життя": Пилип Будківський у подкасті Дениса Бойка

12:53

Привиди на українській банкноті: що приховують 50 гривень

12:48

Активіст Шабунін критикує схему ухилення від мобілізації, якою сам же і скористався - ЗМІ

12:43

"Гай дитячих снів": на Київщині вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення

12:25

Спека та +32 градуси: які області України накриє суха та сонячна погода

12:23

В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

12:21

Соціальний вибух в РФ близько: полковник ЗСУ назвав сценарій закінчення війни

12:13

Стали ще більше схожі на Кіркорова - нові фото дітей Анастасії Стоцької

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Легкі десертиСалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти