'Ситуація складна': в ДПСУ розповіли про просування РФ у Сумській області

Демченко зауважив, що ворог намагається прорватися навіть на мотоциклах.

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Ситуація в Сумській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви речника ДПСУ:

РФ продовжує наступ у Сумській області

Окупанти хочуть розширити зону заходу

Ворог вдається до обстрілів позицій ЗСУ

Окупаційна армія РФ у прикордонні Сумської області продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад. Ворог намагається розширити зону заходу. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація наразі непроста й навіть складна.

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"Я б сказав, навіть складна, бо ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України в межах цих двох громад (Юнаківська та Хотінська - ред.), і якщо на початку таких дій відмічалося два напрямки, це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка, то зараз відмічаємо те, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію України", - наголосив він.

Речник ДПСУ зауважив, що перед заходом ворог вдається до обстрілів позицій Сил оборони, зокрема застосовуючи дрони, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та некеровані авіаційні ракети.

Водночас, Сили оборони не відмічають застосування ворогом броньованої техніки. Можливо, це пов'язано з її недостатньою кількістю, або ж збереженням для подальших дій.

"Виключно піхотні групи, інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, мотоциклах для того, щоб використовувати швидкість, максимально можливо просуватися вглиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах, різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись вже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів", - підсумував Демченко.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії має просування в Сумській області. Зокрема, російські сили просунулися на південний схід від Костянтинівки (на північ від Сум).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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