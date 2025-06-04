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Долар та євро раптово пішли в круте піке: озвучено новий курс валют

Марія Николишин
4 червня 2025, 17:36
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Гривня неочікувано посилила свої позиції.
Долар та євро раптово пішли в круте піке: озвучено новий курс валют
Курс валют на 5 червня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс євро та долара у четвер
  • На скільки зміцнилась гривня

У четвер, 5 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,48 грн/дол. Про це йдеться на сайті НБУ.

Так, порівняно з попереднім показником, гривня зміцнилася на 16 копійок.

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Крім того, європейської валюти гривня також посилила позиції. Офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,20 грн за один євро. Гривня зміцнилася на 23 копійки.

Водночас, на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50 - 41,53 грн/дол., а євро - 47,33 - 47,35 грн/євро.

Долар та євро раптово пішли в круте піке: озвучено новий курс валют
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 червня курс долара був на рівні 41,6385 гривень за один долар. Вартість євро становила 47,4263 гривень.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий говорив, що у першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку буде без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури.

Водночас, аналітики КІТ Group у своєму звіті наголосили, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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