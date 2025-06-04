"Посипалась дівчинка": Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею

Стисло:
- Надя Дорофєєва натякнула на свою госпіталізацію
- Артистка показала, як їй роблять крапельницю
Українська співачка Надя Дорофєєва за останні три тижні дала 8 концертів. Працьовитість і працездатність артистки вражають, але часом грають злий жарт з її організмом.
Фізична та емоційна перевтома дали свої неприємні плоди - сьогодні Dorofeeva опинилася на лікарняному ліжку. Про це артистка повідомила у своєму блозі в Instagram.
"Посипалась дівчинка", - написала Додо, і опублікувала фото з крапельницею в руці. Судячи з антуражу, зірка перебуває в медичному закладі. Після публікації цього знімка Надя не робила жодних коментарів і пояснень, тому точна причина її госпіталізації залишається невідомою.
У квітні артистка вже скаржилася на погане самопочуття. Тоді Дорофєєва також провела безперервну серію концертів, результатом чого стала сильна мігрень. Вона вклала артистку в ліжко, що сама Dorofeeva назвала "закономірним".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська модель, ведуча і колишня дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко зробила гучне зізнання після розлучення.
Також український співак Володимир Дантес показав, який вигляд мав на своєму випускному вечорі. Школу він закінчив у двохтисячних у своєму рідному місті Харкові.
Читайте також:
- Володимир Бражко вперше публічно звернувся до Даші Квіткової - причина
- Куди поділася Василіса Фролова: ведуча показала тіло і сильне схуднення
- "Абсолютна ненависть": як Анна Різатдінова зіткнулася з великими проблемами
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред