"Посипалась дівчинка": Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею

Dorofeeva налякала шанувальників станом свого здоров'я.

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Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva розповіла про погане самопочуття / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Надя Дорофєєва натякнула на свою госпіталізацію

Артистка показала, як їй роблять крапельницю

Українська співачка Надя Дорофєєва за останні три тижні дала 8 концертів. Працьовитість і працездатність артистки вражають, але часом грають злий жарт з її організмом.

Фізична та емоційна перевтома дали свої неприємні плоди - сьогодні Dorofeeva опинилася на лікарняному ліжку. Про це артистка повідомила у своєму блозі в Instagram.

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"Посипалась дівчинка", - написала Додо, і опублікувала фото з крапельницею в руці. Судячи з антуражу, зірка перебуває в медичному закладі. Після публікації цього знімка Надя не робила жодних коментарів і пояснень, тому точна причина її госпіталізації залишається невідомою.

Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva розповіла про погане самопочуття / instagram.com/nadyadorofeeva

У квітні артистка вже скаржилася на погане самопочуття. Тоді Дорофєєва також провела безперервну серію концертів, результатом чого стала сильна мігрень. Вона вклала артистку в ліжко, що сама Dorofeeva назвала "закономірним".

Зовсім недавно Надя Дорофєєва вже скаржилася на проблеми зі здоров'ям / фото: скрін t.me, Надя Дорофєєва

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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