Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України - деталі

Про що сказав Умєров:
- Велика Британія передала рекордний пакет військової допомоги для України
- Стало відомо, що в нього ввійде
Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Новий пакет передбачає:
- Постачання 100 000 дронів для Сил оборони України до кінця 2025 року — удесятеро більше, ніж торік, із рекордним фінансуванням у 350 млн фунтів стерлінгів.
- 140 000 артилерійських снарядів, які вже надійшли.
- 247 млн фунтів — на навчання українських військових.
- Загальна сума британської військової підтримки у 2025 році сягне 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Міністр оборони України наголосив, що це безпрецедентна допомога, яка рятує життя і посилює обороноздатність України.
Умєров також висловив щиру вдячність британським союзникам та особисто Державному секретарю з оборони Джону Гілі за стратегічне бачення, рішучість і незмінну підтримку України.
"Кожен дрон, кожен боєприпас — це конкретний внесок у перемогу, захист наших людей і зміцнення безпеки всієї Європи.Працюємо разом заради миру та справедливості", - резюмува він.
Військова допомога Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.
Тим часом Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на деякі види озброєння для України. Про це, посилаючись на заяву Мерца, повідомляє китайська телемережа CGTN Europe у соцмережі X (Twitter).
Європейські лідери активно шукають нові шляхи для підтримки України на тлі ймовірного припинення військової допомоги з боку США. Один із варіантів, який розглядається, — закупівля американської зброї напряму. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Інші новини:
- РФ хоче зібрати військо на кордоні з Одещиною: у Молдові озвучили план ворога
- РФ видала новий ультиматум Україні: Зеленський звернувся до Кремля з пропозицією
- Долар та євро раптово пішли в круте піке: озвучено новий курс валют
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред