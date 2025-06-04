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Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України - деталі

Юрій Берендій
4 червня 2025, 15:44оновлено 4 червня, 17:43
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Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що у нього ввійшло.
Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України - деталі
Деталі безпрецедентного пакету військової допомоги від Великої Британії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Умєров:

  • Велика Британія передала рекордний пакет військової допомоги для України
  • Стало відомо, що в нього ввійде

Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Новий пакет передбачає:

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  • Постачання 100 000 дронів для Сил оборони України до кінця 2025 року — удесятеро більше, ніж торік, із рекордним фінансуванням у 350 млн фунтів стерлінгів.
  • 140 000 артилерійських снарядів, які вже надійшли.
  • 247 млн фунтів — на навчання українських військових.
  • Загальна сума британської військової підтримки у 2025 році сягне 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Міністр оборони України наголосив, що це безпрецедентна допомога, яка рятує життя і посилює обороноздатність України.

Умєров також висловив щиру вдячність британським союзникам та особисто Державному секретарю з оборони Джону Гілі за стратегічне бачення, рішучість і незмінну підтримку України.

"Кожен дрон, кожен боєприпас — це конкретний внесок у перемогу, захист наших людей і зміцнення безпеки всієї Європи.Працюємо разом заради миру та справедливості", - резюмува він.

Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України - деталі
Які країни входять до групи "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.

Тим часом Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на деякі види озброєння для України. Про це, посилаючись на заяву Мерца, повідомляє китайська телемережа CGTN Europe у соцмережі X (Twitter).

Європейські лідери активно шукають нові шляхи для підтримки України на тлі ймовірного припинення військової допомоги з боку США. Один із варіантів, який розглядається, — закупівля американської зброї напряму. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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