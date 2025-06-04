РФ хоче зібрати військо на кордоні з Одещиною: у Молдові озвучили план ворога

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- РФ хоче розширити свою військову присутність у Придністровському регіоні
- Кремль втручається у вибори в Молдові, щоб згодом ввести тисячі солдатів в Придністров'я
Країна-агресорка Росія хоче розгорнути 10-тисячне угруповання у невизнаному Придністров'ї, що межує з Україною. Ці війська можуть бути використані для спроби захоплення Одеси, про що давно мріє Кремль та постійно розказують пропагандисти.
В інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ вже втручається у майбутні парламентські вибори Молдови, які мають відбутися у вересні цього року.
Таким чином вона сподівається на те, що "більш дружній" до Росії уряд дозволить розгорнути у невизнаному Придністров'ї більше солдатів, так як зараз через проєвропейських політиків при владі це зробити неможливо.
"Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", – наголосив Речан.
Загроза для України з боку Придністров'я - останні новини
Напередодні також стало відомо, що у випадку мобілізації в невизнаному Придністров'ї до 30 тисяч осіб окупанти матимуть можливість сформувати певний "ударний кулак".
Раніше Главред писав, що військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула попереджав - якщо окупанти зберуть в невизнаному Придністров'ї 30-35 тисяч добре озброєної армії, це може стати загрозою для півдня та удару по Одесі і Білгород-Дністровському.
Нагадаємо, ще з першого року повномасштабної війни в Україні в ДПСУ зазначали, що ситуація на кордоні з Молдовою досі залишається напруженою, зокрема – на сегменті невизнаного Придністров’я і не відкидається варіант, що Росія може використати цю територію, щоб здійснити ескалацію війни в Україні.
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Хто такий Дорін Речан?
Дорін Речан - молдовський науковець і політик. Прем'єр-міністр Молдови з 16 лютого 2023 року. Був міністром внутрішніх справ Молдови з липня 2012 року до лютого 2015 року. 10 лютого 2023 року був висунутий кандидатом на посаду прем'єр-міністра замість Наталії Гаврилиці. 16 лютого депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з Доріном Речаном, пише Вікіпедія.
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