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Окупанти захопили два села в Донецькій області: деталі від ISW

Марія Николишин
2 червня 2025, 08:20
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Окупанти просунулись на Торецькому напрямку.
ВСУ, армия РФ
Просування РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Окупанти просунулись в Сумській області
  • Ворог хоче проникнути в прикордонні села та закріпитися
  • У Донецькій області росіяни також продовжують наступальні дії

Армія країни-агресора Росіє має просування в Сумській області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, відповідно до супутникових знімків, опублікованих 1 червня, російські сили просунулися на південний схід від Костянтинівки (на північ від Сум).

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"У Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати в прикордонні села аби закріпитися. Раніше президент Зеленський повідомляв, що противник зібрав на цьому напрямку військо у 50 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Окупанти захопили два села в Донецькій області: деталі від ISW
Просування РФ в Сумській області / фото: ISW

Аналітики додали, що видання The Washington Post раніше писало, що окупанти атаками на Сумщині та Харківщині спробують відволікти увагу українських сил. Головним ударом літнього наступу стане Донеччина. Ворог спробує окупувати Констянтинівку та Покровськ.

В ISW зауважили, що у Донецькій області росіяни традиційно продовжували наступальні дії, втім підтверджених успіхів не досягли. Окрім одного напрямку – Торецького.

"Геолокаційні дані за 31 травня та 1 червня показують російських військовослужбовців з прапорами країни-агресора у північній Диліївці (на північ від Торецька) та центральній Зорі (на захід від Торецька), що свідчить про нещодавнє захоплення цих населених пунктів", - підкреслили аналітики.

Окупанти захопили два села в Донецькій області: деталі від ISW
Ситуація на Торецькому напрямку / фото: ISW

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке сказав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії, ймовірно, захопили 18 населених пунктів України всього за 7 останніх днів.

Військовий аналітик Іван Ступак повідомив, що армії країни-агресора Росії вдалося перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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