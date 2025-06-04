"Абсолютна ненависть": як Анна Різатдінова зіткнулася з великими проблемами

Анна Різатдінова дала чесну відповідь.

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Анна Різатдінова - нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова

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Анна Різатдінова багато працювала заради медалі

Як вона себе почувала тоді

Українська художня гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що у неї багато психологічних травм через професійний спорт.

В інтерв'ю Главреду Анна пояснила, що не критикує гімнастику, а чесно ділитися через що їй довелося пройти.

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"Травм через спорт дуже багато. Я не критикую художню гімнастику - я за спорт, за великий професійний спорт. Він дав мені дуже багато. Але я була однією з перших, хто взагалі заговорив про інший бік медалі - про те, що стоїть за всіма цими досягненнями. Про те, як важко нам, спортсменам, особливо в художній гімнастиці, де немає ні канікул, ні перерв. Дівчата тренуються з року в рік, по 18-19 років безперервно. Я дивлюся на спортсменів, які завершили кар'єру, і бачу, як їм важко. Я вже зараз хочу сказати навіть тим, хто ще виступає: потрібно не тільки тренуватися, а й готуватися - створювати фундамент на майбутнє", - зазначила Різатдінова.

Анна Різатдінова підтримує юних гімнасток / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Також вона розповіла, що відчувала у важкі моменти.

"Мені, слава Богу, вдалося пройти через перші травми. Але я теж відчувала зневіру, навіть абсолютну ненависть", - додала Анна.

Анна Різатдінова / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Виявляється, професійний спорт вплинув і на ставлення гімнастки до чоловіків та особистого життя.

"І з чоловіками було так само. Я жила з переконанням, що чоловіки відволікають мене від Олімпійських ігор. Але далі... Не існує якогось вимикача, щоб натиснути кнопку - і все змінилося в голові: мовляв, тепер мені потрібен чоловік. Усі ці настанови - їх справді дуже багато. Вони допомагали мені в спорті, але в реальному житті страшенно заважають. І все це потрібно глибоко опрацьовувати", - зізналася спортсменка.

Ганна Різатдінова / інфографіка: Главред

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Хто така Анна Різатдінова? Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

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