Трамп забезпечує Росії безпеку: Жданов розкрив реальні наміри США

Експерт пояснив, що насправді Трамп може робити по відношенню до Путіна.

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Трамп насправді боїться щось сказати "не так" у сторону Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Жданов:

Трамп не буде підштовхувати Росію до економічного краху

Президент США боїться образити Путіна

Україна може сподіватися на підтримку європейський країн

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що нібито кремлівський диктатор Володимир Путін збожеволів і не уявляє, від чого країну-агресорку Росію було врятовано.

Однак ці слова не варто сприймати як сигнал про готовність Штатів діяти жорсткіше у сторону РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

За його словами, Трамп нічого не робитиме по відношенню до росії і безпосередньо Путіна, адже коли він говорить про диктатора, то боїться його образити чи зачепити.

"Загалом, Трамп нічого не зробить Росії та Путіну. Трамп – це найкраща зброя, найкраще ППО Російської Федерації, найкращий захист економіки тощо. Трамп забезпечує безпеку Росії", - наголосив експерт.

Жданов вважає, що у цій ситуації єдиною надією України є Європейський Союз, країни-члени якого можуть постачати необхідну зброю.

"Я давно казав, що потенціал у Європи дуже великий, вона його глибоко ховає і не хоче ділитися. Згадайте заяву прем'єр-міністра Данії, яка з пів року тому сказала, що Європа має розплющити очі, прокинутися та "дати Україні стільки зброї, скільки треба, а собі потім ми зробимо". Поки європейці не подолають цей страх, у нас тут буде "тягни-штовхай". Але, в принципі, Європа сьогодні може забезпечити нам ведення бойових дій", - додав він.

Тиск США на Росію - останні новини

Нагадаємо, речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що США готові оперативно посилити тиск на Росію за потреби, і ініціатива в Сенаті щодо впровадження "екстремальних" санкцій проти держави-агресора демонструє рішучість Вашингтона.

Раніше ЗМІ писали, що російський лідер Володимир Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи, запропоновані США, тому Білий дім шукає більш жорсткі методи впливу на Кремль.

Нещодавно, як писав Главред, сам Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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