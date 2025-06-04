Путін зірвав переговори на найвищому рівні: глава РФ зробив важливу заяву про війну

Російський диктатор Путін цинічно звинуватив українську владу у тероризмі та відреагував на пропозицію провести прямі переговори із Зеленським.

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Путін фактично відмовився від переговорів із Зеленським / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Путін вперше відреагував на пропозицію провести переговори із Зеленським

Глава Кремля фактично відмовився від припинення вогню

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вперше прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо особистої зустрічі, фактично відкинувши ідею припинення вогню у війні, яку Росія веде проти України. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

У своїй заяві Путін повторив звичні пропагандистські наративи, зокрема про нібито нелегітимність української влади, а також звинуватив українське керівництво в організації терористичних актів.

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Окрім того, він згадав про нещодавні обвали трьох мостів на території Росії, які сталися протягом вихідних.

"Ще недавно Київ і його союзники мріяли про стратегічну поразку Росії. Сьогодні на тлі величезних втрат і відступу по всьому фронту київська верхівка перейшла до організації терактів. І в той же час просять призупинити бойові дії на 30-60 днів, про зустріч на вищому рівні. А як проводити зустрічі в цих умовах? Про що говорити? Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор? За що їх заохочувати, призупиняючи бойові дії?", - сказав воєнний злочинець Путін.

Глава Кремля також негативно відреагував на позицію України щодо проведення перемир'я на деяких ділянках фронту для того, щоб забрати тіла загиблих військових.

"Що стосується відмови від перемир'я на 2-3 дні з гуманітарних міркувань, це відбувається не вперше. Нас це не дивує, а тільки переконує в тому, що київському режиму мир взагалі не потрібен. Мир означає для нього втрату влади, а влада для цього режиму важливіша, ніж мир і життя людей", - сказав диктатор.

Водночас сам російський диктатор та воєнний злочинець Путін фактично відмовився від перемир'я в будь-якому форматі та звинуватив Україну в тому, що вона хоче використати перемир'я для "накачування зброєю та підготовки терактів".

"За що їх заохочувати, надаючи перепочинок у бойових діях, який буде використаний для накачування режиму західною зброєю? Для продовження насильницької мобілізації та підготовки інших терористичних актів", - сказав він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагається сформувати військове угруповання чисельністю близько 10 тисяч осіб у невизнаному Придністров’ї, що межує з Україною. Це угруповання може бути використане для потенційної атаки на Одесу. У розмові з Financial Times прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан також заявив, що Москва вже втручається у підготовку до парламентських виборів у Молдові, які мають відбутися у вересні.

Тим часом Україна готує новий обмін полоненими з Росією — планується повернення 500 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що обмін може відбутися вже 7–8 червня. Водночас він наголосив, що Росія поки не надала списки своїх полонених, що ускладнює процедуру.

Президент США Дональд Трамп назвав Путіна "божевільним" і заявив, що той навіть не усвідомлює, наскільки Росію було врятовано. Втім, як зазначив військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, ці заяви не варто трактувати як ознаку зміни політики США на жорсткішу щодо РФ.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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