РФ видала новий ультиматум Україні: Зеленський звернувся до Кремля з пропозицією

Зеленський розкритикував вимоги Росії, оприлюднені в меморандумі щодо завершення війни проти України та запропонував припинення вогню до зустрічі лідерів.

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Росія видала ультиматум Україні - про що йдеться / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли та в якому форматі відбудеться обмін полоненими

Який ультиматум Росія передала Україні

Коли можуть відбутись переговори Зеленського та Путіна

4 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію, під час якої розповів про підготовку масштабного обміну полоненими з РФ та жорстко прокоментував російський ультиматум у вигляді меморандуму.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського.

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Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 7 або 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією. Україна розраховує повернути 500 своїх захисників. За словами Зеленського 4 червня відбулися консультації між українською та російською сторонами щодо майбутнього обміну. Домовленості було досягнуто під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який пройшов 2 червня.

Президент наголосив, що Росія погодилася передати 500 українських військовополонених із домовлених тисячі. Україна, своєю чергою, готова здійснити обмін такої ж кількості полонених. Однак, за його словами, списки досі не надано, що викликає певне занепокоєння.

"На відміну від попередніх переговорів у Стамбулі (16 травня — ред.), цього разу ми домовилися про їхнє попереднє надання. Росіяни запевняли, що списки будуть передані заздалегідь, але досі їх немає, що свідчить про нові затримки", — розповів президент.

Обмін тілами загиблих

Після завершення обміну військовополоненими розпочнеться підготовка до повернення тіл загиблих, повідомив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що цей процес має відповідати всім технічним вимогам, оскільки йдеться не про символічний крок, а про гідне повернення полеглих захисників.

Зеленський також зазначив, що вже досягнуто домовленостей щодо обміну тілами. За його словами, Україні відомо, що Росія змогла ідентифікувати лише 15–20% загиблих, які перебувають у її розпорядженні.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот

"Сторони домовилися забезпечити точну ідентифікацію, адже Україна не спекулює на темі своїх військових, як загиблих, так і живих. Важливо отримати саме українські тіла, а не російських військових, яких Москва хоче позбутися — такі випадки вже траплялися", — сказав президент.

Він додав, що сторони домовилися про необхідність ретельної підготовки, аби забезпечити точну ідентифікацію кожного тіла.

Російський меморандум

Президент України Володимир Зеленський уперше висловився щодо тексту так званого меморандуму, який російська делегація передала українській стороні під час зустрічі в Стамбулі 2 червня. Він охарактеризував цей документ як "ультимативний", повідомляє "Суспільне".

"Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, або ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум — непорозуміння", — сказав Зеленський.

Зі слів Зеленського, Україна направила до Москви свій варіант документа українською та англійською мовами. Натомість із Кремля надійшов меморандум лише російською. Президент зауважив, що наразі Київ не отримав відповіді від Росії на свій проєкт документа щодо припинення вогню, який було передано ще до початку переговорів.

Зеленський також підкреслив, що вже перший пункт російського документу має характер ультиматуму — в ньому міститься вимога міжнародного визнання окупованих територій і виведення українських військ із цих регіонів.

"Це точно протирічить Статуту ООН, протирічить здоровому глузду та Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну", — каже Зеленський.

Які країни стали членами НАТО і коли / Інфографіка: Главред

Президент Володимир Зеленський також висловився щодо другого пункту російського "меморандуму", який стосується нейтрального статусу України та заборони на вступ до військових союзів, зокрема НАТО. Він нагадав, що Росія розпочала агресію проти України ще у 2014 році, коли держава вже мала позаблоковий статус.

"Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави", — зазначає Зеленський.

Зеленський наголосив, що Москва вимагає від України не приєднуватися до жодних військових альянсів, водночас сама бере в них участь. Зокрема, він навів приклад членства РФ в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). На його думку, якщо Росія висуває певні вимоги, то має діяти за принципом дзеркальності.

Коментуючи вимогу з російського меморандуму про розформування нібито націоналістичних підрозділів, президент наголосив, що в українській армії немає жодних приватних формувань. Якщо мається на увазі полк "Азов" — це офіційна частина Національної гвардії України. В Україні, згідно з чинним законодавством, не існує приватних армій. Проте, додав Зеленський, після таких ультимативних заяв із боку Росії він розмірковуватиме над цією ідеєю.

Підсумовуючи, Зеленський заявив, що другий раунд переговорів у Стамбулі практично не відрізнявся від першої зустрічі, яка відбулася 16 травня.

"Ті самі ультимативні речі, які тоді вони говорили вголос, а тут вони все це представили на папері... Ну, це схоже просто на спам, якщо чесно, цей документ. Це спам, щоб просто заспамити і показати, що вони щось роблять", — сказав Зеленський.

Припинення вогню до зустрічі лідерів

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона пропонує Росії встановити режим припинення вогню до проведення зустрічі лідерів, присвяченої питанням досягнення миру в Україні.

"Рускіє" не готові на припинення вогню. Принаймні той рівень делегацій не готовий це вирішити. І вони вважають, що це — питання лідерів. Вони самі про це нам сказали: питання припинення вогню іншого рівня. Ми пропонуємо - і думаю, що нас партнери можуть підтримати, - ми пропонуємо "рускім" припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка така: спершу, ми готові до зустрічі одразу,... зустріч — на вибір "рускіх": Стамбул, Ватикан, Швейцарія — все це є. Ми пропонуємо зустріч із понеділка у будь-який день", — сказав президент.

Він також висловив сподівання на підтримку цієї ініціативи з боку колишнього президента США Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що впевнений у підтримці президента Туреччини Реджепа Ердогана, адже той у розмові запропонував формат зустрічі за участі чотирьох лідерів: Ердогана, Трампа, Путіна та самого Зеленського. Україна, за його словами, готова до такої зустрічі будь-коли.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Водночас Зеленський зауважив, що якщо під час саміту не буде досягнуто порозуміння, не з’явиться готовність до деескалації та припинення війни, Росія зможе в односторонньому порядку завершити режим припинення вогню того ж дня.

У разі ж позитивних сигналів і бажання продовжити діалог, Україна буде готова підтримувати режим тиші за участі США як посередника, з їхнім моніторингом та гарантіями.

Він додав, що якщо Москва не має наміру погоджуватися на довготривале перемир’я, зустріч лідерів може бути організована вже з наступного дня.

На які ще країни націлилась РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що країни-партнери мають чинити тиск на Росію, а не чекати, поки російський президент Володимир Путін сам проявить готовність до мирних переговорів.

"Оскільки Путін не хоче жодного миру, а тільки ультиматуми і тільки повна окупація України, а також білоруської, молдовської, литовської, латвійської території. Казахстан, як мені здається, може бути ближче "на черзі". Не дай Боже, звісно. Але ми говоримо про загрози. Також є загроза для Польщі... ", - наголосив Зеленський.

Російські маріонеткові "республіки" в Європі / Інфографіка: Главред

Він повідомив, що це питання обговорювалося під час його недавньої зустрічі з президентом Румунії.

"Я говорив із Президентом Румунії. Всі розуміють, що може бути окупація Молдови... І тоді вони одразу ж опиняться на кордоні Румунії. Це може бути дуже швидко", - сказав Зеленський.

За його словами, саме тому не варто чекати, коли Путін "дозріє" до миру — необхідно тиснути на нього вже зараз, і лише тоді може з’явитися шанс на припинення війни.

Результат операції "Павутина"

Під час операції "Павутина" українським силам вдалося уразити 41 літак російських військово-повітряних сил, причому половину з них РФ вже не зможе відновити. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна продовжує робити все можливе, щоб стримати російську агресію, зокрема їхню авіацію, бомбардування та бойовий потенціал.

Він також повідомив, що підписав закритий указ про нагородження бійців СБУ, які брали участь у цій спецоперації.

"Половину з них неможливо відновити, а частина буде відновлюватися роками, якщо відновиться. Дійсно, справедлива військова ціль", - зазначив Зеленський.

Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Сумщині

Щодо ситуації на Сумщині, Зеленський заявив, що російська окупація прикордонних сіл є черговою фазою наступу, який РФ почала ще до операції на Курському напрямку. Він наголосив, що для України це не стало несподіванкою — військові були готові до такого розвитку подій і діють відповідно до ситуації.

Президент додав, що ще понад рік тому вважалося, що Росія почне з наступу саме на Сумську область. На його думку, це не окрема нова кампанія, а чергова хвиля наступальних дій, і ворог надалі намагатиметься діяти в цьому напрямку. Водночас, за словами Зеленського, російські війська не мають достатньо сил для повної окупації Сумщини.

"Вони б йшли швидшою хвилею, тому що це їх операція ꟷ окупація Сумщини, Харківщини. Спочатку у них бажання — вся ця лінія. Потім вони вирішили, що достатньо буде контролювати і руйнувати Суми та інші міста важливі. Достатньо буде 30-40 кілометрів від кордону. Потім вони зменшили це до 7-10 кілометрів. Бо розуміли, що не вистачає сил. Хороших причин там немає. У них просто не вистачає сил. Вистачало б — вони б йшли далі. Тому вони відтермінують всі ці заходи, щоб не було санкцій і не було рішень".

Санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сенат США демонструє готовність запровадити санкції проти Росії.

"Щодо санкцій, ми розуміємо, що сенат до цього готовий. Ми публічно почули вчора з вами голос не тільки сенаторів, ми чуємо конгресменів, а публічно почули спікера Майкла Джонсона. В мене не було окремого з ним контакту. Це його позиція. І я дуже радий, що є така позиція, що вони готові це підтримати. Але дуже важливо, щоб готовий був санкції підтримати президент Трамп", - сказав Зеленський

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Він підкреслив важливість єдиної та послідовної позиції партнерів. Україна підтримує пропозицію американської сторони щодо вибору між припиненням вогню та санкціями. Оскільки Росія, ймовірно, ігнорує заклики до миру, Зеленський наголосив на необхідності застосування санкцій.

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