"Утертися і плакати": зірка українського стендапу розповіла про зменшення бюсту

Алла Волкова розкрила причину, через яку планує змінити свої форми.

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Алла Волкова стендап - чому зірка хоче зробити пластичну операцію / колаж: Главред, фото: t.me/srachvhati2

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Чому Алла Волкова вирішила зменшити груди

Що її партнер думає з цього приводу

Відома українська стендап-комік Алла Волкова дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла, що міняла у своїй зовнішності, та які метаморфози планує в майбутньому.

Наприклад, Волкова зізналася, що два роки тому збільшувала губи за допомогою ін'єкцій. Зараз вона не впевнена, що хоче повторити цей досвід. Чого не скажеш про ботокс: до вагітності (у квітні Алла вперше стала мамою - прим. редактора) вона проходила цю процедуру, і планує повернутися до неї з часом.

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Також комікеса розповіла, що наступного року хоче лягти під ніж пластичного хірурга і зменшити бюст - великі об'єми завдають їй постійного болю в спині. "Я зменшу. Я вже запланувала собі у наступному році. Маленькі зроблю собі. У мене все життя великий бюст, у мене дуже болить спина. Все життя боліла спина. Плюс вони вже не так виглядають, як коли тобі 16. В 16 вони виглядали класно. Коли тобі 31 - утертися і плакати", - каже Волкова.

Вона зазначила, що її партнер і батько її дитини, стендап-комік Богдан Боярин, підтримує її вибір, хоч і приймає такою, яка вона є зараз: "Богдану все подобається, мені не подобається. Але він сказав: "Якщо хочеш - роби, як хочеш".

Алла Волкова стендап - чому зірка хоче зробити пластичну операцію / Скриншот YouTube

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Що таке стендап? Стендап-комедія або стендап (англ. stand-up comedy) - комедійний жанр, у якому комік виступає перед живою аудиторією, зазвичай розмовляючи безпосередньо з глядачами. Часто для стендапа організовуються спеціальні комедійні клуби (англ. comedy club). Матеріал стендап-коміків, як правило, складається з історій і жартів. Деякі коміки використовують імпровізацію, музичні інструменти (музична комедія), черевомовлення, фокуси та інше, повідомляє Вікіпедія.

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