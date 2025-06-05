Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Утертися і плакати": зірка українського стендапу розповіла про зменшення бюсту

Анна Підгорна
5 червня 2025, 01:01
20
Алла Волкова розкрила причину, через яку планує змінити свої форми.
Алла Волкова
Алла Волкова стендап - чому зірка хоче зробити пластичну операцію / колаж: Главред, фото: t.me/srachvhati2

Читайте більше:

  • Чому Алла Волкова вирішила зменшити груди
  • Що її партнер думає з цього приводу

Відома українська стендап-комік Алла Волкова дала відверте інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла, що міняла у своїй зовнішності, та які метаморфози планує в майбутньому.

Наприклад, Волкова зізналася, що два роки тому збільшувала губи за допомогою ін'єкцій. Зараз вона не впевнена, що хоче повторити цей досвід. Чого не скажеш про ботокс: до вагітності (у квітні Алла вперше стала мамою - прим. редактора) вона проходила цю процедуру, і планує повернутися до неї з часом.

відео дня

Також комікеса розповіла, що наступного року хоче лягти під ніж пластичного хірурга і зменшити бюст - великі об'єми завдають їй постійного болю в спині. "Я зменшу. Я вже запланувала собі у наступному році. Маленькі зроблю собі. У мене все життя великий бюст, у мене дуже болить спина. Все життя боліла спина. Плюс вони вже не так виглядають, як коли тобі 16. В 16 вони виглядали класно. Коли тобі 31 - утертися і плакати", - каже Волкова.

Вона зазначила, що її партнер і батько її дитини, стендап-комік Богдан Боярин, підтримує її вибір, хоч і приймає такою, яка вона є зараз: "Богдану все подобається, мені не подобається. Але він сказав: "Якщо хочеш - роби, як хочеш".

Алла Волкова
Алла Волкова стендап - чому зірка хоче зробити пластичну операцію / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею. Співачка опублікувала фото з лікарняної палати і поскаржилася на погане самопочуття.

Також музичний продюсер і виконавець Потап засвітився у весільній сукні та фаті - артист показав жіночу версію себе в образі білявої нареченої.

Читайте також:

Що таке стендап?

Стендап-комедія або стендап (англ. stand-up comedy) - комедійний жанр, у якому комік виступає перед живою аудиторією, зазвичай розмовляючи безпосередньо з глядачами. Часто для стендапа організовуються спеціальні комедійні клуби (англ. comedy club). Матеріал стендап-коміків, як правило, складається з історій і жартів. Деякі коміки використовують імпровізацію, музичні інструменти (музична комедія), черевомовлення, фокуси та інше, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

02:00Україна
"РФ показує середній палець": емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

"РФ показує середній палець": емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

00:46Політика
США відмовляються надати ППО для євромиротворців в Україні - Bloomberg

США відмовляються надати ППО для євромиротворців в Україні - Bloomberg

00:11Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

Яка річ зайва: тільки найрозумніший здогадається за 5 секунд

Яка річ зайва: тільки найрозумніший здогадається за 5 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в зображенні кошеня за 17 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в зображенні кошеня за 17 секунд

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 червня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:00

РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

01:30

"Це неймовірно": Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом

01:01

"Утертися і плакати": зірка українського стендапу розповіла про зменшення бюсту

00:46

"РФ показує середній палець": емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

00:11

США відмовляються надати ППО для євромиротворців в Україні - Bloomberg

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
04 червня, середа
23:31

Непростий іспит: Alyona Alyona розкрила незвичайний факт про своє народження

23:11

Ада Роговцева показала себе в молодості разом із чоловіком

23:10

Як пройде похорон Кейт Міддлтон - до чого готуються в палаці

23:06

"Мобілізували досить жорстко": відомий український співак потрапив до ЗСУ

Реклама
23:00

Вони ніколи не їздили в школу цією дорогою: у Сумах загинув тато, дочка у важкому станіФото

22:56

"Відбулась акція відплати": Єрмак виступив із заявою перед сенаторами США

22:32

"Ділюся з вами своїм улюбленим": Настя Каменських представила свого фаворита

22:27

Скільки ще Путін зможе вести війну проти України: дипломат зробив тривожний прогнозВідео

22:13

"Посипалась дівчинка": Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею

21:54

У 2025 році допомога Україні перевищить показники минулих років - Міноборони

21:41

Все горить та вибухає: СБУ показала історичні кадри операції "Павутина"Відео

21:24

Кіркоров визвірився на Малахова і образив його

21:20

Не дайте себе ошукати: як перевірити реальний пробіг авто перед покупкою

21:04

Посольство США попередило про ризик потужного обстрілу України

20:21

Трамп поставив дедлайн для Путіна: з'явився тривожний прогноз щодо війни в УкраїніВідео

Реклама
20:15

Потужна спека накриває Україну: де сонце розпалить до +32

20:02

Трамп зідзвонився з Путіним: у Кремлі пообіцяли відповідь за "напад на аеродроми"

19:33

"Гарненька киця": Потап засвітився у весільній сукні та фаті

19:26

Мʼясо буде соковитим та ніжним: Ектор поділився секретними маринадами для шашлику

19:10

Опалювальний сезон під загрозою: на що вплине дефіцит газу в УкраїніПогляд

19:07

В Україні офіційно дозволили імпортувати медканабіс

19:04

Чорт ніс камінь, щоб зруйнувати Лавру: загадкова скеля на Львівщині лякає місцевихВідео

18:56

Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Рубіо: про що домовились

18:44

"Абсолютна ненависть": як Анна Різатдінова зіткнулася з великими проблемами

18:28

Експерти закликають посипати сад корицею в червні: несподівана причина

18:23

Чому 5 червня не можна довго спати і байдикувати: яке свято і день ангела

18:15

Путін зірвав переговори на найвищому рівні: глава РФ зробив важливу заяву про війну

18:05

Куди поділася Василиса Фролова: ведуча показала тіло і сильне схуднення

18:00

"Ще одна хвиля наступу, РФ продовжить тиснути": Зеленський - про наступ на Суми

17:38

Чому в Україні зникають метелики, та чим це небезпечно: експерт розкрив правду

17:36

Долар та євро раптово пішли в круте піке: озвучено новий курс валют

17:19

РФ видала новий ультиматум Україні: Зеленський звернувся до Кремля з пропозицією

17:15

РФ хоче зібрати військо на кордоні з Одещиною: у Молдові озвучили план ворога

16:47

Спецоперації світового рівня для СБУ стають системою, - експерт про третій удар по Кримському мосту

16:34

Окупанти відступили з-під Костянтинівки: генерал попередив про нову небезпеку

Реклама
16:34

Риба сама буде йти на гачок: найкращі дні для кльову у червні 2025 року

16:28

Топ-10 найпоширеніших українських прізвищ: чи є серед них вашеВідео

16:25

Рабиня Ізаура в Москві: акторка Луселія Сантус приїхала в РФ

16:19

ТОП-3 найнадійніших авто до 2000$: що можна купити в Україні без переплат

16:13

Зовсім скоро буде новий великий обмін полоненими: Зеленський назвав дату

15:59

Пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто має 100% знижки на послуги

15:49

Трамп забезпечує Росії безпеку: Жданов розкрив реальні наміри США

15:44

Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України - деталі

15:40

РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині: є поранені, деталі

15:36

Наслідки серйозніші, ніж здавалось: названо важливий нюанс операції "Павутина"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти