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FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах: у Deep State попередили про ризик

Анна Ярославська
30 травня 2025, 09:38оновлено 30 травня, 10:09
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Активність противника з кожним днем посилюється.
Сумська область, карта, ЗС РФ
Ворог впритул наблизився до Юнаківки / Колаж: Міноборони РФ, t.me/DeepStateUA

Головне:

  • Окупанти впритул наблизилися до Юнаківки
  • ЗС РФ проводять активні штурмові дії

Російські окупаційні війська посилюють активність у Сумській області. Наступною метою ЗС РФ у регіоні є захоплення сіл Юнаківка та Хотінь. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми. Активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію росіянам їх розвивати", - йдеться в повідомленні.

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До Юнаківки ворог уже наблизився впритул і намагається здійснювати штурмові дії в напрямку села.

"У Юнаківці багато будинків, які дадуть можливість ворогу ховатися, накопичуватися і закріплюватися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село та навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах", - ідеться у повідомленні.

Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку та зупинити просування ворога, зазначають аналітики.

Наступ РФ на Сумщині
Наступ РФ на Сумщині / Карта Deep State

Наразі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка.

"Вони перебувають у сірій зоні, тому що там тривають активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їхньої окупації. Ми тримаємо зв'язок із багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону, і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на цьому відрізку", - повідомили в Deep State.

Наступ РФ - останні новини

Як писав Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що попри те, що Росія намагається вести переговори, її стратегічна мета залишається незмінною - встановлення контролю над прикордонними територіями України. Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

Російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання подібних планів. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області. Зокрема, йдеться про Костянтинівку, Сіверськ, а також про оточення Покровська.

Коваленко також вважає малоймовірною перспективу захоплення Росією чотирьох українських областей.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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