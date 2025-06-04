Трамп зідзвонився з Путіним: у Кремлі пообіцяли відповідь за 'напад на аеродроми'

Телефонна розмова двох президентів тривала приблизно годину і 15 хвилин.

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Трамп зідзвонився з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скрін із відео

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Трамп і Путін обговорили операцію СБУ "Павутина"

Сторони обговорили іранське питання

Президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним Україну та Іран. Телефонна розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин. Про це написав Трамп у соцмережі Truthsocial.

"Ми обговорили напад України на пришвартовані російські літаки, а також різні інші напади, які здійснювалися обома сторонами. Це була хороша розмова, але не така, яка призведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на нещодавній напад на аеродроми", - заявив Трамп. відео дня

За словами Трампа, він також обговорив із Путіним іранське питання, оскільки "час для ухвалення Іраном рішення щодо ядерної зброї, яке має бути ухвалене швидко, спливає".

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і в цьому питанні, я вважаю, ми зійшлися на думках. Президент Путін запропонував узяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти в якнайшвидшому вирішенні цього питання. Я вважаю, що Іран затягує ухвалення рішення з цього дуже важливого питання, а нам потрібна остаточна відповідь у дуже короткі терміни!", - додав американський президент.

Варто зазначити, що Трамп із невідомих причин видалив пост про розмову з Путіним, але незабаром повернув його назад.

Фото: truthsocial.com

Інфографіка: Главред

Операція СБУ "Павутина" - що відомо

Нагадаємо, 1 червня Україна атакувала кілька російських авіабаз, зокрема "Біла" в Іркутській області. Супутниковий знімок, оприлюднений OSINT-аналітиком Крісом Біггерсом, засвідчує ураження щонайменше чотирьох літаків: трьох Ту-95МС і одного Ту-22М3.

Спецоперація СБУ "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 російський стратегічний літак, готувалася понад півтора року під особистим контролем президента Зеленського. Для атаки СБУ доставила в РФ FPV-дрони, заховані в дерев'яних будиночках на вантажівках. У потрібний момент дрони дистанційно запустили по авіабазах.

Знищено Ту-95, Ту-22М3, А-50 - ключові літаки стратегічної авіації РФ. Вартість одного дрона - до $600, літаків - понад $100 млн.

СБУ офіційно підтвердила свою участь у спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах РФ. Збитки для ворога оцінили в 7 мільярдів доларів.

Як повідомляв Главред, операція СБУ "Павутина" викликала паніку в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації РФ з ядерним потенціалом. За даними Bloomberg, удари дронів глибоко в тилу знищили або пошкодили щонайменше 11 бомбардувальників, включно з Ту-95 і Ту-22. Незважаючи на це, Кремль не планує зменшувати інтенсивність ударів по Україні.

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