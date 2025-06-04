Скільки коштує полуниця в Україні: де купити найдешевше і значно зекономити

Якщо витратити трохи часу на порівняння, можна суттєво зекономити - інколи до 150 гривень.

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Що зараз з цінами на полуницю в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Де вигідно купувати полуницю

Які мережі продають найдорожче

Полуничний сезон в Україні у розпалі - улюблені всіма ягоди вже заповнили прилавки магазинів і супермаркетів. Проте ціни на цю сезонну продукцію значно відрізняються залежно від мережі. Телеграф провів моніторинг цін у різних торговельних мережах, аби з’ясувати, де саме полуниця обійдеться найдешевше.

Які цінники на полуницю в супермаркетах України:

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У "Сільпо" за 100 грамів полуниці просять 20,90 грн. Якщо перерахувати на кілограм, то це 209 гривень.

У "Metro" одразу вказано ціну за 1 кг — 259,90 грн.

У "Novus" півкілограма коштують 149 грн, отже, ціна за кілограм складає 298 грн.

У "Varus" кілограм полуниці продають по 299,90 грн.

У "Фора" упаковка 250 г обійдеться в 89,90 грн, тобто 1 кг коштуватиме 359,60 грн.

Таким чином, найдоступніший варіант наразі - у мережі "Сільпо", де ціна на кілограм полуниці значно нижча, ніж у конкурентів - різниця може сягати від 90 до 150 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на ягоди в Україні - що відомо

Як писав Главред, в кінці травня ціни на полуницю буквально били рекорди. Несприятливі погодні умови призвели до затримки сезону збору та втрати врожаю.

Ціни на черешню, на жаль для наших кишень, також проробили десятирічний рекорд. ‎Торік черешня коштувала 135 грн/кг, 2020-го – 60 грн/кг, 2019-го – 35 грн/кг, а 2016-го – 25 грн/кг, а зараз - 150 грн/кг.

Окрім цього, заморозки у квітні знищили також і поточний урожай абрикосів. Як результат, і цей продукт буде дорогим та дефіцитним.

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Що відомо про видання "Телеграф"? "Телеграф" — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор — Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. "Телеграф" охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

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