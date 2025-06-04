Ада Роговцева показала себе в молодості разом із чоловіком

Українська актриса Ада Роговцева показала рідкісне фото зі своєю сім'єю.

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Ада Роговцева поділилася пам'ятним фото / Колаж Главред, фото Facebook/adarogovtseva/

Коротко:

Хто на старому фото Ади Роговцевої

Як склалася доля родини на фото

Легендарна українська акторка театру і кіно Ада Роговцева поділилася пам'ятною світлиною, де вона позує з чоловіком і своїми дітьми.

Легендарна Ада Роговцева поділилася старим фото / Фото Facebook/adarogovtseva

Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці у Facebook. "День народження чоловіка. Уже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97", - написала актриса.

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Чоловік легендарної актриси Роговцевої помер 22 липня 2004 року. Його не стало у віці 76 років. Зазначимо, сина подружжя вже теж немає серед живих. Він помер 1 липня 2012 року від онкологічного захворювання.

Легендарна Ада Роговцева поділилася старим фото / Фото Facebook/adarogovtseva

Шанувальники та підписники акторки почали висловлювати свої співчуття актрисі.

Легендарна Ада Роговцева поділилася старим фото / Фото Facebook/adarogovtseva

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Як раніше повідомляв Главред, українська відома акторка Ада Роговцева поділилася спогадами про те, як вона їздила в країну-окупанта РФ і знімалася там у різних проектах. В інтерв'ю Сергію Жадану Роговцева зізналася, що завжди нагадувала росіянам, що вона українська актриса.

Раніше також легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як удома"вбитому росіянами акторові Паші Лі.

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Хто така Ада Роговцева Ада Роговцева - українська актриса театру і кіно. Герой України (2007), народна артистка СРСР (1978), лауреатка Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка (1981), Державної премії України імені О.П.Довженка (2017). Як пише Вікіпедія, артистка має впевнену проукраїнську позицію. У 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією, яка не визнана більшістю міжнародної спільноти[, і початку війни на Донбасі, вона назвала Росію державою-агресором. Неодноразово відвідувала з виступами передову ЗСУ на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції об'єднаних сил.

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