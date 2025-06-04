Ада Роговцева показала себе в молодості разом із чоловіком

Коротко:
- Хто на старому фото Ади Роговцевої
- Як склалася доля родини на фото
Легендарна українська акторка театру і кіно Ада Роговцева поділилася пам'ятною світлиною, де вона позує з чоловіком і своїми дітьми.
Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці у Facebook. "День народження чоловіка. Уже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97", - написала актриса.
Чоловік легендарної актриси Роговцевої помер 22 липня 2004 року. Його не стало у віці 76 років. Зазначимо, сина подружжя вже теж немає серед живих. Він помер 1 липня 2012 року від онкологічного захворювання.
Шанувальники та підписники акторки почали висловлювати свої співчуття актрисі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, українська відома акторка Ада Роговцева поділилася спогадами про те, як вона їздила в країну-окупанта РФ і знімалася там у різних проектах. В інтерв'ю Сергію Жадану Роговцева зізналася, що завжди нагадувала росіянам, що вона українська актриса.
Раніше також легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як удома"вбитому росіянами акторові Паші Лі.
Вас також може зацікавити:
- Лікарі не давали термінів: улюблениця публіки Ада Роговцева опинилася в лікарні
- "Я не ваша і не російська": Ада Роговцева заворожила своєю позицією
- "Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину
Хто така Ада Роговцева
Ада Роговцева - українська актриса театру і кіно. Герой України (2007), народна артистка СРСР (1978), лауреатка Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка (1981), Державної премії України імені О.П.Довженка (2017).
Як пише Вікіпедія, артистка має впевнену проукраїнську позицію. У 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією, яка не визнана більшістю міжнародної спільноти[, і початку війни на Донбасі, вона назвала Росію державою-агресором. Неодноразово відвідувала з виступами передову ЗСУ на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції об'єднаних сил.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред